محافظ الدقهلية يشهد تنفيذ محاكاة لإدارة الأزمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ

شهد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، تنفيذ محاكاة افتراضية لإدارة الأزمات داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وذلك بحضور اللواء عماد عبد الله، السكرتير العام للمحافظة، والعميد أركان حرب الهيثم عواد، المستشار العسكري للمحافظة، واللواء محمد حواس، مدير مكتب المحافظ، واللواء عمرو عبد الرحمن، مدير أمن الديوان.

كما شارك في تنفيذ السيناريو كلٌّ من الدكتورة ماجدة جلاله، وكيل وزارة التضامن، أحمد حمدي، مدير الشبكة الوطنية للطوارئ، والمقدم محمد الجوهري، مدير غرفة عمليات الشبكة الوطنية، إلى جانب ممثلي الجهات التنفيذية والخدمية المختلفة بالمحافظة.

ويأتي تنفيذ هذا السيناريو في إطار رفع درجة الاستعداد، والتأكد من جاهزية جميع الأجهزة التنفيذية للتعامل السريع والفعال مع الأزمات والطوارئ، بما يسهم في الحد من الآثار والتداعيات المحتملة، وتحقيق أعلى معدلات التنسيق بين الجهات المعنية.

وأكد المحافظ أن تنفيذ سيناريوهات المحاكاة يُعد أحد أهم أدوات قياس كفاءة الاستجابة وسرعة التحرك في مواجهة الأزمات، مشددًا على ضرورة الالتزام بالأدوار المحددة لكل جهة، والتنسيق الكامل بين فرق العمل، بما يضمن سرعة احتواء أي موقف طارئ وتقليل الخسائر إلى أدنى مستوى.

وأوضح "مرزوق" أن المحافظة تحرص على المراجعة المستمرة لخطط الطوارئ، والتأكد من جاهزية المعدات والقطاعات المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار المتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن تعزيز منظومة إدارة الأزمات ورفع كفاءة الاستعداد بجميع المحافظات.