محافظ الدقهلية يتفقد حدائق شرق المنصورة.. ويوجه بحسن خدمة المواطنين

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية،عددا من الحدائق العامة بحي شرق المنصورة، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة أعمال التطوير والصيانة، يرافقه، الدكتور وائل عابد رئيس حي شرق المنصورة، واللواء وائل الشربيني مدير المتابعة الميدانية.

وشملت جولة محافظ الدقهلية تفقد حدائق جزيرة الورد، والحديقة المفتوحة بشارع الجيش، حيث حرص المحافظ على متابعة حالة النظافة العامة، وانتظام أعمال تشغيل الحدائق، والتأكد من جاهزية الحدائق لاستقبال المواطنين بشكل مستمر بصورة لائقة.

والتقى المحافظ خلال جولته بالحدائق بالمواطنين والمترددين عليها وتبادل معهم الحديث للتأكد من توافر الخدمات اللازمة لهم، مشددا على الحفاظ على المكان، ومشيرا إلى أن ما تشهده الحدائق من إقبال يعكس أهمية هذه المتنفسات الترفيهية للمواطنين، مؤكدا على الاستمرار في رفع كفاءة الخدمات المقدمة داخلها.

كما التقى محافظ الدقهلية بأحد الباعة داخل الحديقة وطالبها بالحفاظ على المكان والقاء المخلفات بالصناديق المخصصة، مشيراً إلى أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في متابعة الحدائق والمتنزهات بشكل يومي، لضمان تقديم خدمات متميزة تليق بأهالي الدقهلية، مناشدا المواطنين بالحفاظ على نظافة المكان.

ووجه اللواء طارق مرزوق، لرئيس حي شرق المنصورة، بضرورة استمرار تكثيف أعمال النظافة والصيانة الدورية، والاهتمام بالمسطحات الخضراء، والتأكد من سلامة المرافق العامة في الحدائق، بما يضمن استدامة الشكل الحضاري لها، ويحقق أقصى استفادة للمواطنين.