انتشال جثمان شاب غرق في مياه بحر الستاموني بالدقهلية

لقي شاب مصرعه غرقًا، اليوم، إثر سقوطه في بحر الستاموني بمنطقة الشوامي التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بغرق أحد الأشخاص بالترعة.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري والأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، حيث تمكنت من انتشال الجثمان.

وبالفحص، تبين أنه لشاب يُدعى سليمان طلعت أبو اليزيد، يبلغ من العمر 23 عامًا، ومقيم بمركز سنطة بمحافظة الغربية.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى بلقاس، فيما تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات وأسباب الحادث.