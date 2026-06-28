إصابة طالبة بالثانوية العامة بحالة قيء وآلام بالمعدة داخل لجنة امتحان بالدقهلية

أصيبت طالبة بالثانوية العامة بحالة قيء وآلام في المعدة داخل لجنة امتحانات مدرسة الكردي المشتركة بمحافظة الدقهلية، وتم إسعافها داخل اللجنة.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بإصابة طالبة داخل لجنة امتحانات مدرسة الكردي المشتركة.

وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مقر اللجنة، وبالفحص تبين إصابة الطالبة مريم أحمد عبد الحميد، 18 عامًا، بحالة قيء وآلام في المعدة.

وجرى تقديم الإسعافات الأولية للطالبة داخل اللجنة، واستقرت حالتها، فيما تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.