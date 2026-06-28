الثانوية العامة 2026 .. إصابة طالبة بنزيف أثناء أدائها امتحان اللغة العربية بالدقهلية

أصيبت طالبة بالثانوية العامة بمحافظة الدقهلية بحالة نزيف في الأنف داخل لجنة امتحانات بمدرسة تمي الأمديد الإعدادية بنات، وتم إسعافها داخل اللجنة.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوجود حالة مرضية ناتجة عن التوتر داخل لجنة الثانوية العامة بمدينة تمي الأمديد.

وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مقر اللجنة، وبالفحص تبين إصابة الطالبة روان حسام صلاح، 18 عامًا، بنزيف في الأنف، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية لها داخل اللجنة، واستقرت حالتها دون الحاجة إلى نقلها للمستشفى.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.