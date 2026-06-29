رئيس منطقة الدقهلية الأزهرية يتفقد لجان امتحان «البلاغة»

واصل الشيخ مصباح العريف، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية، جولاته الميدانية لمتابعة سير امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2025 /2026م.

وتفقد لجان الامتحان بمعهد «أجا»، واطمأن على انتظام العمل داخل اللجان، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحان بانضباط وهدوء، وذلك بالتزامن مع أداء طلاب القسم العلمي امتحانهم في مادة «البلاغة».

وأكد أن منطقة الدقهلية الأزهرية قد اتخذت جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان حسن سير الامتحانات وفق المعايير والضوابط الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، مع توفير المناخ الملائم لأداء الامتحان في هدوء ويسر.

وأشار إلى أن غرفة متابعة الامتحانات بالمنطقة تعمل على مدار الساعة، وتتواصل لحظياً مع جميع اللجان لتقديم الدعم الفني وتذليل العقبات التي قد تطرأ، مع استمرار العمل بفرق المتابعة الميدانية، لتخرج الامتحانات بصورة تحقق تكافؤ الفرص والعدالة بين الطلاب.