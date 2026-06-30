الدقهلية: 146.6مليون جنيه لمشروعات شباب الخريجين بدون فوائد

وافق اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على صرف الدفعة 212 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر مايو وذلك باجمالي 790 ألف جنيه موزعة على 6 وحدات محلية بمراكز ومدن المحافظة.

وأوضح "مرزوق" أن عدد المستفيدين من الدفعة الحالية بلغ 13 شابا وشابة (7 من الذكور - 6 من الإناث)، وبذلك يكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين حتى تاريخه بلغت 146مليونا، و673 ألف جنيه، استفاد منها 13874شابا وفتاة منهم ( 6573 ذكور - 7301إناث).

جاءت موافقة "مرزوق" بناء على التقرير الذى عرضته وفاء عثمان مدير جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة، وأكد على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وخلق فرص عمل جديدة.

وشدد المحافظ على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والقواعد المنظمة، وتوفير الدعم والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات، وأكد على ضرورة التوعية بالفرص التمويلية والقروض التي يقدمها جهاز تشغيل شباب الخريجين.