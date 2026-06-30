خلافات عائلية.. الداخلية تكشف حقيقة التعدى على شخص بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من إعتياد شقيقه ونجليه التعدى عليه وأسرته بالضرب والزعم بتقاعس الأجهزة الأمنية بمركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية عن إتخاذ الإجراءات القانونية.



بالفحص تبين وجود خلافات حول الميراث بين طرف أول : (القائم على النشر) وطرف ثان : (شقيقه، ونجليه) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة السنبلاوين، تعدوا خلالها على بعضهم بالسب والضرب والتهديد بإستخدام الأسلحة البيضاء والعصى الخشبية ومحرر بشأنها محضرين بتاريخى (8، 11 الجارى)، وتم ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم لذات الخلافات، وبمواجهة القائم على النشر أقر بإدعائه الكاذب نكاية فى الطرف الثانى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث أبدوا رغبتهم فى التصالح.





