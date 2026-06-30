9 وفيات ومصاب.. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل بترعة نجع حمادي بأسيوط

بلغت حصيلة حادث سقوط تروسيكل، اليوم الثلاثاء،بترعة نجع حمادي بمركز أبوتيج في محافظة أسيوط 9 وفيات من الأطفال وإصابة سائق التروسيكل وجرى نقلهم إلى مستشفى أبوتيج النموذجي.

كان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوتيج يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث سقوط تروسيكل محمل بالأطفال في ترعة نجع حمادي بمركز أبوتيج.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال 9 جثث و مصابا وجرى نقلهم إلى مستشفى أبوتيج النموذجي .

وهم كلا من " أحلام مصطفى حمد الله " 14 عاما،و " آية محمود سيد محمد " 17 عاما، و " رحمة سيد عبد الرحمن " 17 عاما، و " ندى حمادة سيد عبد الرحيم" 10 أعوام، و " يوسف محمود عبود فرغلي " 12 عاما، و " حامد زين محمد عبد العليم " 17 عاما، و " خديجة رجب هاشم فرغلي " 15 عاما، و" ابراهيم على احمد عبد العليم " 13 عاما، و " رحمة محسن فتحى هاشم" 16 عاما، وجرى نقلهم إلى مشرحة مستفى أبوتيج النموذجي .

بينما أصيب رمضان عبد العال علوي ، 48 عاما سائق التروسيكل وجرى نقله الى المستشفى لتلقي العلاج.

ومن جهته انتقل اللواء محمد علوان محافظ أسيوط إلى موقع الحادث لمتابعة جهود قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري في أعمال البحث عن آخرين وزيارة المصاب بمستشفى أبوتيج النموذجي .