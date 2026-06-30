محافظ أسيوط يستقبل رئيس هيئة الخدمات البيطرية لبحث تطوير المنظومة ودعم الثروة الحيوانية

استقبل اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور حامد موسى الأُقنُص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وذلك في إطار زيارته الرسمية للمحافظة لبحث سبل تعزيز منظومة العمل البيطري والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور الدكتور جمال سيد أحمد مدير عام مديرية الطب البيطري بأسيوط.

ورحب محافظ أسيوط برئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مؤكدًا حرص المحافظة على تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات والهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بما يسهم في تطوير الخدمات البيطرية، ودعم جهود الحفاظ على الثروة الحيوانية باعتبارها أحد المقومات الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتطوير منظومة الخدمات البيطرية بالمحافظة، وآليات رفع كفاءة الأداء، وتعزيز برامج الوقاية والتحصين، وتقديم الخدمات البيطرية للمربين، بما ينعكس إيجابًا على تنمية الثروة الحيوانية وتحسين إنتاجيتها، فضلًا عن دعم جهود الحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار الأمراض المشتركة.

وثمن المحافظ الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ممثلة في مديرية الطب البيطري بأسيوط، مشيدًا بالدور الحيوي الذي يقوم به الأطباء البيطريون في تنفيذ الحملات الوقائية، ومراقبة سلامة الأغذية ذات الأصل الحيواني، وحماية الثروة الحيوانية، بما يدعم استقرار المجتمع الريفي ويعزز مسيرة التنمية بالمحافظة.

وأكد اللواء محمد علوان أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المنظومة البيطرية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الزراعية والحيوانية، لافتًا إلى استمرار تقديم أوجه الدعم اللازمة لتنفيذ المبادرات والبرامج التي تستهدف الارتقاء بالخدمات البيطرية، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية بما يحقق أهداف الدولة في التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

من جانبه، أعرب الدكتور حامد موسى الأُقنُص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن تقديره للدعم الذي توليه محافظة أسيوط لقطاع الطب البيطري، مؤكدًا استمرار التعاون مع المحافظة ومديرية الطب البيطري لتنفيذ الخطط والبرامج التي تستهدف تطوير الخدمات البيطرية، ورفع كفاءة الأداء، بما يسهم في حماية الثروة الحيوانية، وتحقيق الأمن الغذائي، ودعم جهود التنمية المستدامة.