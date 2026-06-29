قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 نجوم سوبر.. شبح الإصابات يطارد نجوم منتخب مصر قبل مباراة أستراليا
اجتماع انتهى بمأساة.. تفاصيل مصرع رئيس مدينة طابا وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة بجنوب سيناء
مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في حادث بطريق "طنطا _ قطور"
الرئيس السيسي يعزي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد في ضحايا حادث سقوط الطائرة التابعة لشركة أرامكو
سعر الدولار يتراجع اليوم في البنوك
رسميا.. مهند لاشين يغيب عن مباراة مصر وأستراليا بسبب الإيقاف
تعزيز التعاون المشترك بين مصر والسعودية في قطاع المياه
مباحثات مصرية رواندية لتعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي
تاريخ مواجهات مصر وأستراليا.. أفضلية متوازنة قبل صدام كأس العالم 2026
الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 73 ألفا و58 شهيدا
نبوءة غريبة تشعل المونديال.. ساحر غاني يتوج رونالدو بطلًا وميسي خارج الحسابات
مصر تعزي السعودية في ضحايا حادث تحطم المروحية بمنطقة رأس تنورة وتؤكد تضامنها الكامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 25 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

أملاك الدولة
أملاك الدولة
أ ش أ

أعلن محافظ أسيوط، محمد علوان، نجاح الأجهزة التنفيذية في إزالة 25 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز المحافظة، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ29 لإزالة التعديات المستمرة حتى 17 يوليو المقبل.

وأكد المحافظ، في بيان اليوم "الإثنين"، استمرار جهود المحافظة في التصدي بكل حسم لكافة أشكال مخالفات البناء، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض سيادة القانون.

وأوضح علوان أن الحملات، التي نُفذت بالتنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية، أسفرت عن إزالة 8 حالات تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 935 متراً مربعاً، و4 حالات متغيرات مكانية بمساحة 353 متراً مربعاً، إلى جانب إزالة 13 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية بإجمالي 6 قراريط و20 سهماً.

وشدد علوان على أن المحافظة تتعامل بمنتهى الحزم مع أي مخالفة، مؤكدًا اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وعدم التهاون مع أي تعديات جديدة، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى، تنفيذًا للقانون وتحقيقًا للردع العام.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن المرحلة الثالثة من الموجة الـ29 تأتي عقب الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية وتحقيق المستهدف منهما، وتستمر حتى 17 يوليو المقبل، في إطار خطة الدولة الشاملة لاسترداد أراضيها، والحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدي للبناء المخالف والمتغيرات المكانية.

وجدد علوان دعوته للمواطنين إلى الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة للبناء، وعدم التعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الخط الساخن (114)، أو غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على الرقمين (0882135858 - 0882135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، بما يسهم في سرعة رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

محافظ أسيوط محمد علوان الأراضي الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن والبيض

البانيه نزل 100 جنيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

طارق التلمساني

بعد تصدر طارق التلمساني التريند .. 7 أسباب تؤدي إلى فقدان البصر

اسعار الدواجن اليوم

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الاثنين.. وصلت كام؟

الذهب

اشتري ذهب لو معاك فلوس.. الشعبة توجه رسالة عاجلة ومفاجأة بنهاية 2026

البنزين

آخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم

وزير التربية والتعليم

جدول الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل من التعليم بشأن الامتحان القادم

الفراخ

الفراخ نزلت تانى.. أسعار الدواجن والبيض اليوم

ترشيحاتنا

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يستقبل قائد الدفاع الشعبي استعداداً لانطلاق «صقر 169»

إزالة 6 حالات مباني مخالفة على مصرف بحر البقر جنوب بورسعيد

إزالة 6 حالات مباني مخالفة على مصرف بحر البقر جنوب بورسعيد

محافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يتفقد مخبز المحافظة الكبير للخبز المدعم بالمنصورة

بالصور

إزالة 504 إعلانات مخالفة بشوارع الشرقية

ازالة اعلانات
ازالة اعلانات
ازالة اعلانات

بعد 12 سنة من عرضه الأول.. تفاصيل خاصة عن مسلسل "سرايا عابدين"

يسرا
يسرا
يسرا

إزالة 4 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز ومدينة بلبيس

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

تناول هذا الجزء من المشمش يسبب الوفاة.. اعرف السبب

المشمش
المشمش
المشمش

فيديو

الإعلامية سهير شلبي

انهيار سهير شلبي أثناء تشييع جنازة شقيقها.. والعزاء غدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الانعطاف الكبير وقراءة في خارطة الشرق الأوسط بعد التحول الإيراني

المزيد