محافظ أسيوط: إزالة 25 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

أعلن محافظ أسيوط، محمد علوان، نجاح الأجهزة التنفيذية في إزالة 25 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز المحافظة، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ29 لإزالة التعديات المستمرة حتى 17 يوليو المقبل.

وأكد المحافظ، في بيان اليوم "الإثنين"، استمرار جهود المحافظة في التصدي بكل حسم لكافة أشكال مخالفات البناء، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض سيادة القانون.

وأوضح علوان أن الحملات، التي نُفذت بالتنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية، أسفرت عن إزالة 8 حالات تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 935 متراً مربعاً، و4 حالات متغيرات مكانية بمساحة 353 متراً مربعاً، إلى جانب إزالة 13 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية بإجمالي 6 قراريط و20 سهماً.

وشدد علوان على أن المحافظة تتعامل بمنتهى الحزم مع أي مخالفة، مؤكدًا اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وعدم التهاون مع أي تعديات جديدة، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى، تنفيذًا للقانون وتحقيقًا للردع العام.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن المرحلة الثالثة من الموجة الـ29 تأتي عقب الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية وتحقيق المستهدف منهما، وتستمر حتى 17 يوليو المقبل، في إطار خطة الدولة الشاملة لاسترداد أراضيها، والحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدي للبناء المخالف والمتغيرات المكانية.

وجدد علوان دعوته للمواطنين إلى الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة للبناء، وعدم التعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الخط الساخن (114)، أو غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على الرقمين (0882135858 - 0882135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، بما يسهم في سرعة رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.