قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحصل على صور من حساباتها.. القبض على المتهم بتهديد سيدة أجنبية
الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على حريق بمخزن خردة في المنوفية
لو جتلك فاتورة كهرباء عالية.. كيفيه تقديم شكوي رسميا
وسط التوترات الإقليمية.. ماكرون يعلن تعاونا مع عُمان لإزالة الألغام من مضيق هرمز
وزير الصحة يكشف إجراءات جديدة لضبط صرف ألبان الأطفال
إيقاف تنفيذ حبس البلوجر نرمين طارق 6 أشهر والاكتفاء بتغريمها 100 ألف جنيه
مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية وتؤكد دعمها الكامل لسوريا
الحكومة العراقية: القبض على 21 متهما في ملفات الفساد.. ورفع الحصانة عن النواب المتورطين
زيادة الأجور 2026.. موعد صرف مرتبات يوليو بالحد الأدنى الجديد وعلاوات الموظفين
الخارجية: السفارة المصرية بالصومال توفر وسيلة تواصل للبحارة المخطوفين مع أسرهم
تعليمات أمنية.. بيان عاجل من قطر بشأن الأنشطة البحرية
خريجة تثير الجدل بعد رفضها مصافحة أساتذتها الرجال خلال حفل تخرجها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يشهد انطلاق الحملة القومية للتبرع بالدم ويدعو المواطنين للمشاركة

محافظ أسيوط يشهد انطلاق الحملة القومية للتبرع بالدم
محافظ أسيوط يشهد انطلاق الحملة القومية للتبرع بالدم
إيهاب عمر

شهد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، انطلاق فعاليات الحملة القومية للتبرع بالدم بالمحافظة، التي تنظمها وزارة الصحة والسكان على مستوى جميع محافظات الجمهورية، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وبالتعاون مع مديرية الصحة والمركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بأسيوط.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب محافظ أسيوط، والدكتور محمد جمال وكيل وزارة الصحة والسكان، وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتورة مريم هلال مدير إدارة بنوك الدم بمديرية الصحة، ونفيسة عبدالسلام مدير المشاركة المجتمعية بديوان عام المحافظة.

وتفقد محافظ أسيوط منظومة العمل بالحملة، واطمأن على سير إجراءات التبرع، والتي تشمل توقيع الكشف الطبي المبدئي على المتبرعين، وقياس العلامات الحيوية، وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة للتأكد من سلامة المتبرع وجودة وحدات الدم، إلى جانب توعية المواطنين بأهمية التبرع ودوره في إنقاذ حياة المرضى.

وأكد اللواء محمد علوان أن التبرع بالدم يجسد قيم المسؤولية المجتمعية والتضامن بين أفراد المجتمع، مشيرًا إلى أن المحافظة تحرص على دعم جميع المبادرات الصحية التي تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين وتعزيز الأمن الصحي.

وأضاف أن توفير مخزون استراتيجي وآمن من الدم ومشتقاته يمثل ركيزة أساسية لدعم المنظومة الصحية، وضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة والعمليات الجراحية والمرضى الذين يحتاجون إلى نقل الدم بصورة منتظمة، داعيًا أبناء أسيوط إلى المشاركة الإيجابية في الحملة، والمساهمة في نشر ثقافة التبرع الطوعي المنتظم باعتبارها رسالة إنسانية ووطنية نبيلة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد جمال وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أن المديرية استعدت لتنفيذ الحملة من خلال الدفع بسيارات التبرع بالدم والعيادات المتنقلة، بالتعاون مع المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم، مع تجهيز أكثر من 20 نقطة للتبرع بالدم بمختلف أنحاء المحافظة، بالتنسيق مع الإدارات الصحية والمستشفيات ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في تيسير مشاركة المواطنين وتوفير احتياجات المستشفيات وبنوك الدم من الوحدات الآمنة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة مريم هلال مدير إدارة بنوك الدم بمديرية الصحة بأسيوط، أن الحملة تستهدف نشر ثقافة التبرع الطوعي المنتظم بالدم، وتعزيز الوعي بأهميته في دعم أرصدة بنوك الدم وتلبية احتياجات المستشفيات، مؤكدة أن جميع وحدات الدم التي يتم جمعها تخضع للفحوصات الطبية الدقيقة وفقًا للمعايير المعتمدة لضمان سلامة المتبرعين والمرضى.

وتنتشر نقاط التبرع بالدم بمختلف أنحاء محافظة أسيوط لتسهيل وصول المواطنين، حيث تشمل مدينة أسيوط (مبنى ديوان عام المحافظة، ومحطة السكة الحديد، وكنيسة الشهيد أبادير، ومستشفى أسيوط العام، ومستشفى الإيمان العام، ومستشفى النساء والتوليد)، وفي مركز الغنايم (قرية دير الجنادلة، ومستشفى الغنايم)، ومركز البداري (قرية النواورة، ومستشفى البداري)، ومركز أبوتيج (ميدان الفرغل)، ومركز ساحل سليم (أمام الإدارة الزراعية)، ومركز منفلوط (الحواتكة، ومستشفى منفلوط)، ومركز القوصية (شارع الجلاء، وبني قرة، ومستشفى القوصية)، ومركز الفتح (أمام مركز شرطة الفتح بطريق أسيوط – سوهاج)، ومركز أبنوب (بجوار الموقف أمام صيدلية بركات)، ومركز ديروط (ميدان أبو جبل، ومستشفى ديروط).

وفي ختام الفعاليات، حرص اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، والدكتور مينا عماد نائب المحافظ، على التبرع بالدم، تأكيدًا على أهمية نشر ثقافة التبرع الطوعي المنتظم، وتشجيع المواطنين على المشاركة في هذه المبادرة الإنسانية التي تسهم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين.

كما وجه محافظ أسيوط الشكر للأطقم الطبية وجميع الجهات المشاركة في تنظيم الحملة، مثمنًا جهودهم في إنجاحها، ومشيدًا بالإقبال الذي يعكس وعي أبناء أسيوط بأهمية التبرع بالدم ودوره في دعم المنظومة الصحية، فيما دعت مديرية الصحة بأسيوط المواطنين إلى التوجه لأقرب نقطة تبرع والمساهمة في إنقاذ حياة الآخرين.

أسيوط الحملة القومية للتبرع بالدم وزارة الصحة اليوم العالمي للتبرع بالدم وزير الصحة والسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

آخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

طارق التلمساني

بعد تصدر طارق التلمساني التريند .. 7 أسباب تؤدي إلى فقدان البصر

اسعار الدواجن اليوم

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الاثنين.. وصلت كام؟

الذهب

اشتري ذهب لو معاك فلوس.. الشعبة توجه رسالة عاجلة ومفاجأة بنهاية 2026

وزير التربية والتعليم

جدول الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل من التعليم بشأن الامتحان القادم

الخبز

حقيقة تطبيق الدعم النقدي بداية من يوليو.. ورفع سعر الخبز لـ 150 قرشًا

المستشار هشام بدوي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الضريبة على الدخل

ترشيحاتنا

خطوبة يوسف جبريال

سأبقى متمسكًا بك.. يوسف جبريال يعلن خطبته

غادة إبراهيم

كنت بلعب مصارعة وكرة قدم.. غادة إبراهيم: من صغري كان نفسي أطلع ولد

إيناس جوهر

خلص الكلام.. إيناس جوهر تعلن اعتزالها اللقاءات التليفزيونية والإذاعية

بالصور

بوزن زائد.. مي سليم تخطف الأنظار بإطلالة الشراشيب على طريقة شاكيرا في عروس البحر الإسكندرية

مي سليم تتألق بإطلالة لافتة على شاطئ الإسكندرية
مي سليم تتألق بإطلالة لافتة على شاطئ الإسكندرية
مي سليم تتألق بإطلالة لافتة على شاطئ الإسكندرية

تحفظ البطيخ طازجًا لأيام.. خطوات بسيطة تحافظ على الطعم والقيمة الغذائية

كيف تحفظ البطيخ طازجًا لأيام؟.. خطوات بسيطة تحافظ على الطعم والقيمة الغذائية
كيف تحفظ البطيخ طازجًا لأيام؟.. خطوات بسيطة تحافظ على الطعم والقيمة الغذائية
كيف تحفظ البطيخ طازجًا لأيام؟.. خطوات بسيطة تحافظ على الطعم والقيمة الغذائية

بعد وفاة ابنتيه.. جمال شعبان يطلق تحذيرًا عاجلًا ويعرض فحص قلب أسرة "جنة هاني" مجانًا

بعد وفاة ابنتيه.. جمال شعبان يطلق تحذيرًا عاجلًا ويعرض فحص قلب أسرة "جنة هاني" مجانًا
بعد وفاة ابنتيه.. جمال شعبان يطلق تحذيرًا عاجلًا ويعرض فحص قلب أسرة "جنة هاني" مجانًا
بعد وفاة ابنتيه.. جمال شعبان يطلق تحذيرًا عاجلًا ويعرض فحص قلب أسرة "جنة هاني" مجانًا

صناع الـ Fan Zone يكشفون كواليس التجربة في صاحبة السعادة

صاحبة السعادة
صاحبة السعادة
صاحبة السعادة

فيديو

الإعلامية سهير شلبي

انهيار سهير شلبي أثناء تشييع جنازة شقيقها.. والعزاء غدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الانعطاف الكبير وقراءة في خارطة الشرق الأوسط بعد التحول الإيراني

المزيد