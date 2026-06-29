محافظ أسيوط يشهد انطلاق الحملة القومية للتبرع بالدم ويدعو المواطنين للمشاركة

شهد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، انطلاق فعاليات الحملة القومية للتبرع بالدم بالمحافظة، التي تنظمها وزارة الصحة والسكان على مستوى جميع محافظات الجمهورية، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وبالتعاون مع مديرية الصحة والمركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بأسيوط.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب محافظ أسيوط، والدكتور محمد جمال وكيل وزارة الصحة والسكان، وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتورة مريم هلال مدير إدارة بنوك الدم بمديرية الصحة، ونفيسة عبدالسلام مدير المشاركة المجتمعية بديوان عام المحافظة.

وتفقد محافظ أسيوط منظومة العمل بالحملة، واطمأن على سير إجراءات التبرع، والتي تشمل توقيع الكشف الطبي المبدئي على المتبرعين، وقياس العلامات الحيوية، وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة للتأكد من سلامة المتبرع وجودة وحدات الدم، إلى جانب توعية المواطنين بأهمية التبرع ودوره في إنقاذ حياة المرضى.

وأكد اللواء محمد علوان أن التبرع بالدم يجسد قيم المسؤولية المجتمعية والتضامن بين أفراد المجتمع، مشيرًا إلى أن المحافظة تحرص على دعم جميع المبادرات الصحية التي تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين وتعزيز الأمن الصحي.

وأضاف أن توفير مخزون استراتيجي وآمن من الدم ومشتقاته يمثل ركيزة أساسية لدعم المنظومة الصحية، وضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة والعمليات الجراحية والمرضى الذين يحتاجون إلى نقل الدم بصورة منتظمة، داعيًا أبناء أسيوط إلى المشاركة الإيجابية في الحملة، والمساهمة في نشر ثقافة التبرع الطوعي المنتظم باعتبارها رسالة إنسانية ووطنية نبيلة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد جمال وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أن المديرية استعدت لتنفيذ الحملة من خلال الدفع بسيارات التبرع بالدم والعيادات المتنقلة، بالتعاون مع المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم، مع تجهيز أكثر من 20 نقطة للتبرع بالدم بمختلف أنحاء المحافظة، بالتنسيق مع الإدارات الصحية والمستشفيات ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في تيسير مشاركة المواطنين وتوفير احتياجات المستشفيات وبنوك الدم من الوحدات الآمنة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة مريم هلال مدير إدارة بنوك الدم بمديرية الصحة بأسيوط، أن الحملة تستهدف نشر ثقافة التبرع الطوعي المنتظم بالدم، وتعزيز الوعي بأهميته في دعم أرصدة بنوك الدم وتلبية احتياجات المستشفيات، مؤكدة أن جميع وحدات الدم التي يتم جمعها تخضع للفحوصات الطبية الدقيقة وفقًا للمعايير المعتمدة لضمان سلامة المتبرعين والمرضى.

وتنتشر نقاط التبرع بالدم بمختلف أنحاء محافظة أسيوط لتسهيل وصول المواطنين، حيث تشمل مدينة أسيوط (مبنى ديوان عام المحافظة، ومحطة السكة الحديد، وكنيسة الشهيد أبادير، ومستشفى أسيوط العام، ومستشفى الإيمان العام، ومستشفى النساء والتوليد)، وفي مركز الغنايم (قرية دير الجنادلة، ومستشفى الغنايم)، ومركز البداري (قرية النواورة، ومستشفى البداري)، ومركز أبوتيج (ميدان الفرغل)، ومركز ساحل سليم (أمام الإدارة الزراعية)، ومركز منفلوط (الحواتكة، ومستشفى منفلوط)، ومركز القوصية (شارع الجلاء، وبني قرة، ومستشفى القوصية)، ومركز الفتح (أمام مركز شرطة الفتح بطريق أسيوط – سوهاج)، ومركز أبنوب (بجوار الموقف أمام صيدلية بركات)، ومركز ديروط (ميدان أبو جبل، ومستشفى ديروط).

وفي ختام الفعاليات، حرص اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، والدكتور مينا عماد نائب المحافظ، على التبرع بالدم، تأكيدًا على أهمية نشر ثقافة التبرع الطوعي المنتظم، وتشجيع المواطنين على المشاركة في هذه المبادرة الإنسانية التي تسهم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين.

كما وجه محافظ أسيوط الشكر للأطقم الطبية وجميع الجهات المشاركة في تنظيم الحملة، مثمنًا جهودهم في إنجاحها، ومشيدًا بالإقبال الذي يعكس وعي أبناء أسيوط بأهمية التبرع بالدم ودوره في دعم المنظومة الصحية، فيما دعت مديرية الصحة بأسيوط المواطنين إلى التوجه لأقرب نقطة تبرع والمساهمة في إنقاذ حياة الآخرين.