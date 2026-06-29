أسيوط.. ختام الدورة التنشيطية للشركات والهيئات الحكومية

شهد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، فعاليات ختام الدورة التنشيطية للشركات والهيئات الحكومية، التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بأسيوط بالتعاون مع الاتحاد العام الرياضي للشركات، بإستاد أسيوط الرياضي، خلال الفترة من 25 إلى 28 يونيو الجاري، بمشاركة واسعة من الشركات والهيئات الحكومية في عدد من المنافسات الرياضية، في إطار دعم الرياضة المجتمعية ونشر ثقافة الممارسة الرياضية بين العاملين بمؤسسات الدولة وتعزيز قيم التعاون والتنافس الشريف.

حضر الفعاليات أحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، والمحاسب محمد عثمان هارون رئيس الاتحاد العام الرياضي للشركات، والمهندس عيسى علاق رئيس مجلس إدارة شركة أسيوط لتكرير البترول، وإيهاب فايز رئيس مجلس إدارة نادي بترول أسيوط، وأشرف محمود رئيس الاتحاد المصري للثقافة الرياضية، وكمال جابر رئيس إذاعة الشباب والرياضة الأسبق، وإسماعيل محمود السكرتير العام للاتحاد العام الرياضي للشركات، وإبراهيم محمود المدير الإداري للاتحاد، ومحمد سيد المدير المالي للاتحاد، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والرياضية وممثلي الجهات المشاركة.

واستُهل الحفل بالسلام الجمهوري، أعقبته كلمات ترحيبية بالحضور، ثم طابور عرض الفرق المشاركة، إلى جانب عروض للجمباز واللياقة البدنية عكست المستوى المتميز للتنظيم والإعداد.

وأكد محافظ أسيوط، أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية باعتبارها أحد أهم محاور بناء الإنسان، مشيرًا إلى أن مثل هذه الدورات تسهم في تعزيز الصحة العامة، وترسيخ قيم الانتماء والعمل الجماعي، وخلق بيئة إيجابية بين العاملين بمختلف المؤسسات والشركات.

وأشاد المحافظ بالمستوى الفني والتنظيمي للدورة، وما شهدته من منافسات قوية وروح رياضية متميزة، مؤكدًا أن هذه الفعاليات تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز أواصر التواصل بين العاملين، بما ينعكس إيجابًا على بيئة العمل ويعزز ثقافة التنافس الشريف.

وشهد الحفل تكريم الفرق واللاعبين الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف المنافسات، حيث قام محافظ أسيوط بتسليم الكؤوس والميداليات وشهادات التقدير للفائزين. ففي منافسات خماسي كرة القدم، توج فريق اللجنة الرياضية بجامعة أسيوط بالمركز الأول، بينما حصل فريق اللجنة الرياضية للعاملين بمديرية الشباب والرياضة على المركز الثاني، وجاء فريق شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد في المركز الثالث، فيما احتل فريق شركة أسيوط لتكرير البترول المركز الرابع.

كما تألقت اللجنة الرياضية للعاملين بجامعة أسيوط في منافسات تنس الطاولة، بعدما حصدت المراكز الأولى في بطولتي الفردي والزوجي، وسط منافسة قوية بين الفرق المشاركة، كما تم تكريم فريق الكرة الطائرة جلوس سيدات بنادي بترول أسيوط لحصوله على المركز الثاني على مستوى الجمهورية، تقديرًا لإنجازه الرياضي المتميز.

وفي ختام الاحتفالية، تبادل اللواء محمد علوان محافظ أسيوط الدروع التذكارية مع مديرية الشباب والرياضة والاتحاد العام الرياضي للشركات، تقديرًا للتعاون المشترك في تنظيم وإنجاح الدورة، كما كرم فريق بترول أسيوط بمناسبة صعوده إلى الدوري الممتاز، وسلم درع المحافظة لرئيس النادي، تقديرًا لما حققه الفريق من إنجاز رياضي يعكس تطور الرياضة بمحافظة أسيوط.

يذكر أن الدورة التنشيطية أقيمت تحت رعاية الوزير جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد علوان محافظ أسيوط، بمشاركة فرق تمثل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، وشركة أسيوط لتكرير البترول، وشركة النيل لتسويق البترول، وشركة أسمنت أسيوط، وشركة أنوبك للبترول، وشركة سماد أسيوط، واللجنة الرياضية بجامعة أسيوط، في إطار دعم الأنشطة الرياضية للعاملين بمؤسسات الدولة والشركات، وترسيخ دور الرياضة في بناء الإنسان وتعزيز جودة الحياة.