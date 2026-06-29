تموين أسيوط يضبط 1200 عبوة شاي مدعم بالقوصية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسيوط، من ضبط 1200 باكو شاي تمويني مدعم، قبل طرحها للبيع في السوق السوداء بمركز القوصية، في إطار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق لمنع التلاعب بالسلع المدعمة.



جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، وتعليمات المهندس خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبناءً على تكليفات أحمد محمد عبد الفضيل مدير إدارة تموين القوصية، بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والتصدي لمحاولات الاتجار في السلع التموينية المدعمة.



وشنت إدارة تموين القوصية حملة تموينية موسعة على الأسواق والمحال العامة بدائرة المركز، لمتابعة حركة تداول السلع والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه.



وأسفرت الحملة عن ضبط 1200 باكو شاي تمويني مدعم، تبين أنه تم تجميعها بغرض إعادة بيعها والتصرف فيها خارج المنظومة الرسمية لتحقيق أرباح غير مشروعة، بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة لتداول السلع التموينية.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط استمرار حملاتها الرقابية المكثفة بجميع مراكز المحافظة، لضبط محاولات الاستيلاء على الدعم والاتجار في السلع التموينية المدعمة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه والحفاظ على حقوق المواطنين.