قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه.. الدولار يسجل هذا الرقم
بعد أعلى سعر هذا الأسبوع.. الذهب يتراجع بنحو 800 جنيه اليوم
علاء نبيل: مصطفى شوبير استحق فرصة منتخب مصر.. والشناوي كان داعمًا له
بدء التسجيل الإلكتروني لطلاب وطالبات الدراسات العليا بمدينة الأزهر الجامعية
تركيا تدعو لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية وزيادة التجارة البينية عالميًا
استشهاد مدير الحماية المدنية بالقاهرة متأثرًا بإصابته في حريق منشأة ناصر
مرصد كوبرنيكوس الأوروبي: المحيطات سجلت درجات حرارة قياسية في يونيو
بعد الزلزال المدمر.. الجيش الأمريكي يعزز تواجده في فنزويلا بـ 900 جندي
تحركات جديدة في أسعار العملات اليوم.. الدولار يواصل التراجع والدينار الكويتي يتصدر الأعلى سعراً
زلزال المونديال .. 7 ضحايا حتى الآن في كأس العالم 2026 .. اعرف التفاصيل كاملة
إلحق اشتري.. انهيار أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1 يوليو في الأسواق
توافد طالبات القسم العلمي على لجان الثانوية الأزهرية لأداء امتحان التفسير.. فيديو وصور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين أسيوط يضبط 1200 عبوة شاي مدعم بالقوصية

تموين أسيوط يضبط 1200 باكو شاي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالقوصية
تموين أسيوط يضبط 1200 باكو شاي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالقوصية
إيهاب عمر

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسيوط، من ضبط 1200 باكو شاي تمويني مدعم، قبل طرحها للبيع في السوق السوداء بمركز القوصية، في إطار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق لمنع التلاعب بالسلع المدعمة.


جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، وتعليمات المهندس خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبناءً على تكليفات أحمد محمد عبد الفضيل مدير إدارة تموين القوصية، بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والتصدي لمحاولات الاتجار في السلع التموينية المدعمة.


وشنت إدارة تموين القوصية حملة تموينية موسعة على الأسواق والمحال العامة بدائرة المركز، لمتابعة حركة تداول السلع والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه.


وأسفرت الحملة عن ضبط 1200 باكو شاي تمويني مدعم، تبين أنه تم تجميعها بغرض إعادة بيعها والتصرف فيها خارج المنظومة الرسمية لتحقيق أرباح غير مشروعة، بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة لتداول السلع التموينية.
وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط استمرار حملاتها الرقابية المكثفة بجميع مراكز المحافظة، لضبط محاولات الاستيلاء على الدعم والاتجار في السلع التموينية المدعمة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه والحفاظ على حقوق المواطنين.

مديرية التموين والتجارة الداخلية ضبط 1200 باكو شاي تمويني السوق السوداء إدارة تموين القوصية حملة تموينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

إلى أين يتجه المعدن الأصفر؟.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

العدادات الكودية

بشرى سارة: أنباء عن قرب حل مشكلة العدادات الكودية

عمرو موسى

عمرو موسى : شعبان عبد الرحيم ربما كان سببا في خروجي من وزارة الخارجية

الدواجن

هتشتريها بكام بكره؟.. انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق

تموين

تحديث بطاقة التموين 2026.. خطوات تحديث البيانات إلكترونيا وشروط استمرار صرف الدعم

حالة الطقس

بدأت رسميًا | الأرصاد تفجر مفاجأة عن ظاهرة مثيرة

استراليا

نجم أستراليا يتحدى الفراعنة: لا أعرف من مصر سوى محمد صلاح.. ونسعى للثأر

النائبة العراقية هند العباسي

كنز من الذهب وملايين الدولارات.. مُداهمة منزل نائبة عراقية يكشف «مغارة علي بابا»

ترشيحاتنا

هاتف Galaxy Z Fold 8 Ultra

قبل الإطلاق.. هاتف Galaxy Z Fold 8 Ultra من سامسونج يخطف الأنظار

Galaxy Z Fold 8

تسريبات الألوان الرسمية والأغطية الحِمائية تفجّر كواليس هاتف سامسونج المنتظر «Galaxy Z Fold 8»

iPhone 18 Pro

تسريبات مصورة تكشف نتائج اختبارات السقوط لهاتف «iPhone 18 Pro» المُرتقب

بالصور

بإطلالة رياضية.. رانيا يوسف تستعرض رشاقتها

رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف

طريقة عمل سندوتشات الصيف والمصيف .. وصفة سريعة ولذيذة في 10 دقائق

طريقة عمل سندوتشات الصيف والمصيف
طريقة عمل سندوتشات الصيف والمصيف
طريقة عمل سندوتشات الصيف والمصيف

تجمع بين البساطة والعصرية.. فرح شعبان تتألق بإطلالة كاجوال أنيقة عبر إنستجرام | شاهد

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

أسباب غير مُتوقعة وراء رائحة الفم الكريهة .. طرق العلاج والوقاية

كيف يتم تشخيص رائحة الفم الكريهة؟
كيف يتم تشخيص رائحة الفم الكريهة؟
كيف يتم تشخيص رائحة الفم الكريهة؟

فيديو

هبة مجدي

تطورات جديدة في الحالة الصحية لـ هبة مجدي.. ومحمد محسن يُوجّه رسالة للجمهور | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شروخٌ في مِرآة الطفولة

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: وكأنه موت ديجيتال

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

المزيد