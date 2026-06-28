بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط

اعتمد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية وبلغت نسبة النجاح 73.64% .

وهنأ محافظ أسيوط الطلاب الناجحين . جاء ذلك بحضور محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط.

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أجرى اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، صباح اليوم، جولة ميدانية لتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026 بمدرستي ناصر الثانوية العسكرية بنين وناصر الإعدادية بنين بحي شرق مدينة أسيوط، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء وانضباط، وذلك في إطار متابعته المستمرة للعملية التعليمية وحرصه على ضمان انتظام اللجان بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وأبوالعيون إبراهيم رئيس حي شرق مدينة أسيوط.

وأوضح المحافظ أن إجمالي عدد الطلاب الذين كان لهم حق أداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2025/2026 بلغ 79 ألفًا و61 طالبًا وطالبة من النظاميين والمنازل، موزعين على 264 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية الـ11 على مستوى المحافظة.

