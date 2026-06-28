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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد معاناة عامين.. فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في استئصال ورم مبيضي ضخم لسيدة

فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في استئصال ورم مبيضي ضخم لسيدة بعد معاناة عامين
فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في استئصال ورم مبيضي ضخم لسيدة بعد معاناة عامين
إيهاب عمر

نجح فريق طبي مشترك من قسمي الجراحة العامة والنسا والتوليد بالمستشفى الجامعي الرئيسي بجامعة أسيوط في إجراء جراحة دقيقة لاستئصال ورم مبيضي ضخم لسيدة تبلغ من العمر 52 عامًا، حيث تكللت العملية بالنجاح الكامل، ونُقلت المريضة إلى القسم الداخلي في حالة مستقرة لاستكمال العلاج والمتابعة الطبية.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أن هذا الإنجاز يعكس الكفاءة العالية التي تتمتع بها الكوادر الطبية بالمستشفيات الجامعية، وقدرتها على التعامل مع الحالات الجراحية الدقيقة والمعقدة من خلال التكامل بين مختلف التخصصات، بما يسهم في تقديم رعاية صحية متقدمة وفق أحدث المعايير الطبية، ويعزز الدور الريادي لمستشفيات الجامعة في خدمة مرضى محافظات الصعيد.

وأوضح أن الحالة وصلت إلى المستشفى وهي تعاني من ورم ضخم بالبطن استمر لمدة عامين، ما تسبب في تضخم واضح بالبطن وضغط على المعدة والأمعاء، وأثر على قدرتها على تناول الطعام بصورة طبيعية، إلى جانب فقدان الوزن والإصابة بدرجة من الأنيميا، وأظهرت الفحوصات والأشعات وجود ورم كبير استدعى التدخل الجراحي العاجل.

وأضاف أن فريقًا طبيًا مشتركًا أجرى الجراحة، حيث تبين أثناء العملية أن الورم منشؤه المبيض، وتم استئصاله بالكامل بنجاح، كما أجرى فريق قسم النسا والتوليد التدريج الجراحي لسرطان المبيض وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة لتحديد مدى انتشار المرض ووضع الخطة العلاجية المناسبة.

وأشار إلى أن العملية تمت دون حدوث أي مضاعفات، وتم نقل المريضة إلى القسم الداخلي وهي في حالة عامة مستقرة، وتخضع حاليًا للملاحظة الطبية والمتابعة المستمرة حتى استكمال مرحلة التعافي.

وجاءت الجراحة تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وإشراف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور خالد عبدالعزيز مدير المستشفى الجامعي الرئيسي، والدكتور سمير أحمد عمار رئيس أقسام الجراحة العامة، والدكتور علاء إسماعيل رئيس وحدة الأورام بمستشفى صحة المرأة.

وضم الفريق الطبي بقسم الجراحة العامة الدكتور محمد جمال أمين، مدرس الجراحة العامة، والطبيب أندرو مقبل، مدرس مساعد، والطبيب عبدالرحمن عبدالله بدوي، والطبيب حلمي خالد حلمي، طبيبين مقيمين، فيما ضم فريق قسم النسا والتوليد الطبيب محمد عبدالهادي، مدرسًا مساعدًا، والطبيب محمد أبوالحسن، طبيبًا مقيمًا.


كما شارك في إجراء الجراحة فريق التخدير تحت إشراف الدكتورة هالة سعد عبدالغفار والدكتورة نهى يحي، أستاذتي التخدير، وضم الفريق الطبيب أحمد خالد، مدرسًا مساعدًا، والطبيب أحمد أيمن عبدالرضي، طبيبًا مقيمًا، بالتعاون مع فريق التمريض، بما أسهم في نجاح التدخل الجراحي واستقرار الحالة الصحية للمريضة.

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