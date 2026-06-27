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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد ضبطها.. تموين أسيوط يعدم 520 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك

تموين أسيوط يعدم 520 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي
تموين أسيوط يعدم 520 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي
إيهاب عمر

أعدمت مديرية التموين بأسيوط، اليوم "السبت"، 520 كيلو جرامًا من اللحوم والدواجن والكبدة ومصنعات اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تنفيذًا لقرارات النيابة العامة، وذلك في إطار الحملات الرقابية المكثفة لحماية صحة المواطنين.

جاءت عملية الإعدام تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتعليمات اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات التموينية في مختلف أنحاء المحافظة، إلى جانب تعليمات المهندس خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، بتشديد الرقابة على جميع المنشآت التموينية والتأكد من سلامة السلع الغذائية المتداولة بالأسواق.

وأكدت مديرية التموين استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لمنع تداول أي منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حفاظًا على صحة المواطنين.

مديرية التموين بأسيوط اللحوم والدواجن الحملات الرقابية المنشآت التموينية أخبار أسيوط اللحوم والدواجن الفاسدة

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