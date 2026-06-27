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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: رفع درجة الاستعداد لانطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ29 لإزالة التعديات

اللواء محمد علوان محافظ أسيوط
اللواء محمد علوان محافظ أسيوط
إيهاب عمر

وجه اللواء محمد علوان محافظ أسيوط برفع درجة الاستعداد بكافة الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية بالمراكز والأحياء، استعدادًا لانطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، والتي تبدأ اليوم السبت 27 يونيو وتستمر حتى 17 يوليو، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بشأن مواصلة جهود استرداد أراضي الدولة وفرض سيادة القانون.

وأكد محافظ أسيوط أن المحافظة أنهت جميع الاستعدادات اللازمة بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة الأمنية، لضمان تنفيذ مستهدفات المرحلة الثالثة بكل حسم، مشددًا على ضرورة التعامل الفوري مع جميع حالات التعدي، وعدم السماح بظهور أي مخالفات جديدة، مع إزالة التعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

وأشار المحافظ إلى تفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية وربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، لمتابعة تنفيذ الإزالات على مدار الساعة، ورصد أي محاولات للتعدي والتعامل معها فورًا، بما يضمن تحقيق المستهدف من الموجة ومنع عودة التعديات مرة أخرى على الأراضي المستردة.

وشدد على استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية، خاصة الوحدات المحلية وجهات الولاية ومديرية الأمن، لضمان تنفيذ الإزالات وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، مع المتابعة الميدانية المستمرة، مؤكدًا أن الدولة ماضية في استرداد حقوقها والحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي لكافة أشكال البناء المخالف، وأن القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء.

وأضاف اللواء محمد علوان أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي تعديات على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على مقدرات الدولة وحقوق الأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال المراحل السابقة يعكس جدية الدولة في هذا الملف، ويعزز جهود فرض الانضباط وسيادة القانون.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الـ29 لإزالة التعديات يجري تنفيذها على ثلاث مراحل متتالية، حيث انتهت المرحلة الأولى خلال الفترة من 2 إلى 22 مايو الماضي، أعقبها المرحلة الثانية حتى 19 يونيو الجاري، وتنطلق المرحلة الثالثة اليوم السبت 27 يونيو وحتى 17 يوليو، في إطار خطة الدولة لاسترداد أراضيها والحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي لكافة صور التعديات.

أسيوط الوحدات المحلية الموجة الـ29 لإزالة التعديات مخالفات البناء استرداد أراضي الدولة

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