لمبات موفرة للطاقة.. محافظ أسيوط: مبادرات جوالة بني يحيى بالقوصية تعزز كفاءة الإنارة العامة

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، أهمية المبادرات المجتمعية التي يقودها الشباب في دعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن تلك المبادرات تمثل نموذجًا عمليًا للمشاركة الإيجابية في خدمة المجتمع، وتنسجم مع توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تمكين الشباب وتعزيز دورهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الشباب والرياضة، بقيادة أحمد سويفي وكيل الوزارة، تواصل تنفيذ المشروع المجتمعي لفرق الجوالة والجوالات بمراكز الشباب ضمن خطة دعم الفرق للعام المالي 2025-2026، حيث نفذ فريق الجوالة والجوالات بمركز شباب بني يحيى بمركز القوصية مبادرة مجتمعية استهدفت تركيب لمبات موفرة للطاقة بالشوارع، بهدف الارتقاء بمستوى الإنارة العامة وترشيد استهلاك الكهرباء وتحسين الخدمات المقدمة لأهالي القرية.

وأشار المحافظ إلى أن أعضاء الفريق قاموا بتركيب عدد من اللمبات الموفرة للطاقة بتقنية (LED) في عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، وخفض استهلاك الكهرباء وتقليل تكاليف التشغيل والصيانة، إلى جانب دعم جهود الحفاظ على البيئة والحد من الانبعاثات الكربونية.

وأضاف اللواء محمد علوان أن المبادرة تسهم في توفير بيئة أكثر أمانًا للمواطنين من خلال تحسين مستوى الإضاءة بالشوارع، خاصة خلال ساعات الليل، بما يعزز السلامة العامة ويؤكد الدور التنموي الذي تضطلع به مراكز الشباب باعتبارها مؤسسات مجتمعية تسهم في تنفيذ مبادرات تلبي احتياجات المواطنين وتحقق مردودًا ملموسًا على أرض الواقع.

وأشاد المحافظ بما تقدمه فرق الجوالة والجوالات بمراكز الشباب من نماذج مشرفة للعمل التطوعي، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس روح الانتماء والمسؤولية لدى الشباب، وتسهم في ترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية وتحفيزهم على الإسهام الفعال في تنمية مجتمعاتهم المحلية.

يُذكر أن برنامج دعم المشروعات المجتمعية يستهدف تنفيذ مبادرات تنموية وخدمية من خلال 16 فريقًا للجوالة والجوالات بمراكز الشباب على مستوى محافظة أسيوط، حيث تتنافس الفرق على تقديم أفضل المبادرات المجتمعية، على أن يتم تكريم الفرق الفائزة تقديرًا لتميزها في خدمة المجتمع ودعم جهود التنمية المحلية.