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بأفكار خارج الصندوق.. كيف يخطط وزير الري لإدارة المنظومة المائية الصيفية من قلب أسيوط؟| صور
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بأفكار خارج الصندوق.. كيف يخطط وزير الري لإدارة المنظومة المائية الصيفية من قلب أسيوط؟| صور

وزير الموارد المائية والري
وزير الموارد المائية والري
حنان توفيق

سويلم يشهد ورشة عمل "متابعة الموسم الصيفي بأسيوط" ويؤكد أهمية التواصل المباشر مع العاملين لتطوير المنظومة المائية

• المتابعة المستمرة للمنظومة المائية تعزز كفاءة إدارة الموسم الصيفي

• نستقبل أي أفكار جديدة لمشروعات أو مقترحات للتطوير والتحديث في مختلف مجالات العمل، ودراستها لتحديد أفضل السبل للاستفادة منها.

• ورش العمل بالمحافظات منصة للاستماع للعاملين، وتقييم الأداء لتطوير إدارة المنظومة المائية


في إطار زيارته لمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، انعقاد "ورشة عمل متابعة الموسم الصيفي ٢٠٢٦ لمحافظة أسيوط"، بحضور عدد من قيادات الوزارة ومهندسي الري بمحافظة أسيوط.


وخلال فعاليات ورشة العمل، تم عرض التقرير الذي أعده قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري عن موقف المنظومة المائية بمحافظة أسيوط، كما تم عرض تقرير المهندس رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة أسيوط، لاستعراض الموقف المائي خلال موسم أقصى الاحتياجات المائية، من حيث تطهيرات الترع والمصارف، ومتابعة تطهير المساقي الخاصة بمعرفة المنتفعين، وصيانة بوابات أفمام الترع، وقناطر الحجز، وصيانة محطات الرفع.


وخلال الورشة، دار حوار بين الوزير والمهندسين والعاملين الحضور حول التحديات التي تواجه منظومة العمل ومقترحات التعامل معها من مختلف النواحي (الفنية - الإدارية - القانونية)، وأكد الوزير على استقبال أي أفكار جديدة لمشروعات أو مقترحات للتطوير والتحديث في مختلف مجالات العمل، ودراستها لتحديد أفضل السبل للاستفادة منها.


وأوضح الدكتور سويلم أن عقد ورش العمل بالمحافظات يهدف إلى تقييم أداء الإدارات التابعة للوزارة، والتواصل المباشر مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بالمحافظات، والتعرف على التحديات التي تواجه هذه المنظومة بكل محافظة.


كما أكد سويلم على ضرورة مواصلة العمل الجاد بروح الفريق من كافة العاملين لتحقيق الأهداف المرجوة، وخدمة المنتفعين، وتوصيل مياه الري للمزارعين، مشيرًا إلى حرصه على متابعة منظومة العمل بمختلف جهات الوزارة، والتواصل الدائم مع العاملين والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص والصالح العام، مع استمرار الرقابة لتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل، موجهًا بتوفير الاحتياجات اللوجستية التي تتطلبها منظومة العمل بالإدارة.

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