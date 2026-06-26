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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء سور بجوار مصرف الجبل وتطوير الطريق من بوابة الجامعة البحرية حتى عرب المدابغ بحي غرب

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء سور بجوار مصرف الجبل وتطوير الطريق من بوابة الجامعة البحرية حتى عرب المدابغ بحي غرب
محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء سور بجوار مصرف الجبل وتطوير الطريق من بوابة الجامعة البحرية حتى عرب المدابغ بحي غرب
إيهاب عمر

تفقد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط أعمال إنشاء سور بجوار مصرف الجبل وتطوير ورفع كفاءة الطريق الممتد من بوابة الجامعة البحرية حتى المدخل الشمالي للمدينة وصولًا إلى مدخل عرب المدابغ بحي غرب مدينة أسيوط، وذلك ضمن جهود المحافظة لتحسين مستوى الطرق ورفع كفاءتها بمختلف المناطق.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجراها المحافظ لمتابعة سير الأعمال ومعدلات التنفيذ على أرض الواقع، يرافقه ممدوح جبر رئيس حي غرب مدينة أسيوط، حيث تفقد مواقع العمل واستعرض الموقف التنفيذي للأعمال الجارية ومراحل التنفيذ المختلفة.

وأكد محافظ أسيوط أهمية هذا القطاع من الطريق لكونه أحد المحاور المرورية المهمة بالمدينة، مشيرًا إلى ضرورة متابعة الأعمال الجارية والانتهاء منها في أسرع وقت بما يسهم في تحسين مستوى الطريق والحفاظ على كفاءته.

ووجه المحافظ بضرورة المتابعة المستمرة للأعمال الجاري تنفيذها وتذليل أية معوقات قد تواجهها، مع التنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال وتحقيق الاستفادة منها للمواطنين.

كما شدد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط على تكثيف معدلات العمل والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، مؤكدًا أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لضمان تنفيذ الأعمال بالشكل المطلوب وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

أسيوط محافظ أسيوط الجامعة حي غرب مدينة أسيوط الطرق المحاور المرورية

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