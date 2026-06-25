ضبط 425 كيلو أسماك غير صالحة قبل ترويجها بأحد مطاعم مدينة أسيوط

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وحرصًا على حماية صحة المواطنين والتأكد من سلامة السلع والمنتجات الغذائية المتداولة، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس الصحة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة المهندس خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين، تواصل جهودها الرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على السلع الغذائية والمجمدات، والتصدي لكافة صور الغش التجاري وتداول المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأشار المحافظ إلى أن حملة تموينية مشتركة تمكنت من استيقاف سيارة نصف نقل مبردة "ثلاجة" بدائرة حي شرق مدينة أسيوط، حيث أسفرت أعمال الفحص والمعاينة عن ضبط نحو 425 كيلو جرامًا من الأسماك الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل السيارة، والتي كانت في طريقها إلى أحد مطاعم الأسماك بمدينة أسيوط، وذلك قبل طرحها أو تداولها للمواطنين.

وجاءت الحملة برئاسة أحمد سيد أحمد ومحمد خلف أبو سليم، مأموري الضبط القضائي بمديرية التموين، وبمشاركة الدكتور إسلام محمود عبدالسلام مدير مديرية الطب البيطري، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحاضر اللازمة وإخطار الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار الحملات المفاجئة بمختلف أنحاء المحافظة، خاصة على المنشآت الغذائية ومحال بيع وتداول الأسماك واللحوم والسلع الاستهلاكية، مؤكدًا أن أجهزة المحافظة لن تسمح بتداول أي منتجات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للاشتراطات الصحية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.