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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه البورة وأعمال تطوير الشبكات بالهدايا

محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه البورة وأعمال تطوير الشبكات بالهدايا
محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه البورة وأعمال تطوير الشبكات بالهدايا
إيهاب عمر

تفقد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، محطة مياه الشرب الارتوازية بقرية البورة التابعة لمركز أسيوط، كما تابع أعمال الحفر وتنفيذ القطعيات الخاصة بإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بقرية الهدايا، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لرفع كفاءة خدمات مياه الشرب وتحسين الضغوط وضمان انتظام وصول المياه للمواطنين بقرى البورة والهدايا وعلوان.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس عصام عبد الظاهر، وكيل وزارة الإسكان، ومصطفى محمد إبراهيم، رئيس مركز ومدينة أسيوط، وأمل جميل، مدير عام العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد عبد الرشيد، مدير منطقة مركز أسيوط بالشركة.

وخلال الجولة، التقى اللواء محمد علوان عددًا من المواطنين واستمع إلى مطالبهم وملاحظاتهم بشأن خدمات مياه الشرب، واصطحبهم داخل محطة مياه البورة لمتابعة أعمال سحب وتحليل عينات المياه من المأخذ المغذي للقرية، كما تناول كوبًا من مياه الشرب داخل المحطة للاطمئنان على جودتها وسلامتها. 

كما اصطحب عددًا من الأهالي إلى أحد المنازل المجاورة للمحطة، حيث تناول المحافظ والمواطنون مياه الشرب من المنزل للتأكد من جودة المياه ووصولها للمنازل بصورة طبيعية.

وطمأن محافظ أسيوط المواطنين بأن هناك تحسنًا ملحوظًا في ضغوط المياه ومستوى الخدمة سيظهر خلال أسبوع، فور الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد شبكات المياه القديمة واستبدالها بخطوط جديدة، مؤكدًا أن المحافظة تتابع تنفيذ الأعمال ميدانيًا لحل المشكلات المرتبطة بضعف المياه وتحقيق استقرار الخدمة بالمناطق المستهدفة.

كما اطلع المحافظ على مكونات محطة مياه البورة والآبار المغذية لها، والتي يبلغ عددها أربعة آبار بطاقة تصميمية 30 لترًا في الثانية لكل بئر، يعمل منها حاليًا بئران بإجمالي طاقة تصميمية 60 لترًا في الثانية، بالإضافة إلى تفقد وحدة إزالة الحديد والمنجنيز ومنظومة المعالجة بالمحطة.

وعقب ذلك، انتقل اللواء محمد علوان إلى قرية الهدايا لمتابعة أعمال الحفر وتنفيذ القطعيات الخاصة بإحلال وتجديد شبكات المياه، والتي تشمل تنفيذ 28 قطعية بأقطار مختلفة بعدد 28 شارعًا فرعيًا، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال خلال أسبوع بما يسهم في تحسين الضغوط وانتظام وصول المياه للمواطنين.

وأوضح المحافظ أنه تمت الموافقة على دق بئر جديدة لتدعيم مصادر المياه وزيادة القدرة الإنتاجية للمحطة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق استدامة الخدمة، مشددًا على استمرار المتابعة الدورية لجودة المياه من خلال المعامل المختصة والتنسيق مع الجهات الرقابية ووزارة الصحة لضمان تقديم خدمة آمنة ومستقرة للمواطنين.

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