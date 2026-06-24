محافظ أسيوط: حملات يومية مكثفة لطرق الأبواب بالفتح

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط استمرار تكثيف الجهود الميدانية للتوعية بملف التصالح في مخالفات البناء، من خلال حملات يومية مكثفة لطرق الأبواب بمركز الفتح، لحث المواطنين على سرعة التقدم بطلبات التصالح والاستفادة من التيسيرات التي أقرتها الدولة قبل انتهاء المواعيد المحددة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح، برئاسة محمد سليمان رئيس المركز، تواصل تنفيذ حملات طرق الأبواب والتواصل المباشر مع المواطنين بقرى المركز بصورة يومية، بهدف رفع الوعي بأهمية تقنين الأوضاع والدخول تحت مظلة القانون، وذلك تحت إشراف نواب رئيس المركز ورؤساء الوحدات المحلية القروية، وبمشاركة مسؤولي الإدارات الهندسية، والمتابعة الميدانية، والتصالح، والإشغالات، والزراعة، والأملاك، والكهرباء، في إطار خطة المحافظة لزيادة معدلات الإقبال على التصالح وإنهاء الملفات العالقة.

وأشار المحافظ إلى أن الحملات تستهدف المرور على الحالات المخالفة والتواصل المباشر مع أصحابها، لإخطارهم بموقف ملفاتهم، وتوضيح الإجراءات المطلوبة لاستكمال طلبات التصالح، مع التنبيه بسرعة إنهاء الإجراءات تجنباً لاتخاذ التدابير القانونية المقررة.

وأضاف علوان أن الحملات شملت أيضاً توجيه الإنذارات اللازمة للحالات غير الملتزمة، والبدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية تجاه المخالفات التي لم يتم تقنين أوضاعها، بما يشمل فصل المرافق من كهرباء ومياه، وتنفيذ الإزالات الفورية للحالات المخالفة وفقاً للقانون، بما يعزز هيبة الدولة ويحقق الانضباط العمراني.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار حملات طرق الأبواب والتوعية الميدانية بجميع قرى مركز الفتح بشكل يومي ومكثف، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظاً على حقوق الدولة، وترسيخاً للانضباط العمراني، موجهاً بتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات الفنية للمواطنين، بما يسهم في سرعة إنجاز إجراءات التصالح.