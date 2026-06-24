أسيوط.. ضبط مواد محظور استخدامها داخل محل بيع تسالي ومقرمشات

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط استمرار جهود المحافظة في إحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية والتصدي لكافة صور الغش التجاري، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، بقيادة المهندس خالد محمد أحمد وكيل الوزارة، كثفت حملاتها الرقابية على الأسواق، حيث شنت إدارة تموين غرب أسيوط بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء حملة موسعة استهدفت متابعة مدى التزام المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية والتموينية.

وأشار المحافظ إلى أن الحملة أسفرت، داخل إحدى أكبر محال بيع وتحميص اللب بمنطقة غرب أسيوط، عن ضبط عبوات من مادة "الترترازين" المستخدمة في تلوين بعض المنتجات الغذائية بالمخالفة للاشتراطات الصحية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال استخدامها في عمليات الغش التجاري، وتحرير المحاضر اللازمة بحق المخالفين.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار الحملات الرقابية المكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط الأسواق، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع الغذائية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بما يسهم في حماية صحة المواطنين وتحقيق الانضباط بالأسواق.