أسيوط.. تكثيف الندوات للتوعية بمكافحة دودة الحشد الخريفية وحماية محصول الذرة

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار جهود التوعية والإرشاد الزراعي لدعم المزارعين وتعزيز وعيهم بأحدث الأساليب العلمية لمكافحة الآفات الزراعية، بما يسهم في حماية المحاصيل الاستراتيجية وزيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي إطار اهتمام الدولة بقطاع الزراعة باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة بالمحافظة، برئاسة المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة الزراعة، تواصل تنفيذ الندوات والبرامج الإرشادية بمختلف المراكز والقرى، حيث نظمت ندوة توعوية بالمركز الإرشادي بقرية الواسطي التابعة لمركز الفتح، حول المكافحة المتكاملة لدودة الحشد الخريفية، بمشاركة عدد من المزارعين، وذلك ضمن جهود تقديم الدعم الفني والتوعية بخطورة هذه الآفة وتأثيرها على محصول الذرة والمحاصيل الأخرى.

وأشار المحافظ إلى أن الندوة تناولت التعريف بدودة الحشد الخريفية، وأهم أعراض الإصابة بها، وطرق الاكتشاف المبكر، إلى جانب استعراض أساليب المكافحة المتكاملة والإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة للحد من انتشارها وتقليل الخسائر التي قد تسببها للمحاصيل الزراعية.

شهدت الندوة مشاركة الدكتورة شيرين حسين علي مدير عام المكافحة بمديرية الزراعة، والدكتور أحمد عبدالعال رئيس المكافحة الحقلية بالإدارة العامة للمكافحة، والمهندس إسلام محمد سيد مدير إدارة المكافحة البستانية ومسؤول العلاجات بالإدارة العامة للمكافحة، والمهندس ناصر عبده رئيس قسم المكافحة بالإدارة الزراعية بمركز أسيوط، حيث قدموا شرحًا تفصيليًا للمزارعين حول أفضل الممارسات الزراعية وسبل التعامل مع الإصابة للحفاظ على الإنتاجية وتحقيق أعلى استفادة من المحصول.

واختتمت فعاليات الندوة بعقد نقاش مفتوح مع المزارعين للإجابة عن استفساراتهم وتقديم التوصيات الفنية اللازمة، مع التأكيد على استمرار تنظيم اللقاءات والبرامج الإرشادية بمختلف أنحاء المحافظة، لنقل أحدث الخبرات والتوصيات العلمية إلى المزارعين، بما يدعم جهود التنمية الزراعية المستدامة ويعزز من كفاءة القطاع الزراعي بالمحافظة.