محافظ أسيوط يفاجئ مركز شباب البورة بزيارة ميدانية لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للشباب

أجرى اللواء محمد علوان محافظ أسيوط زيارة ميدانية مفاجئة إلى مركز شباب البورة التابع لمركز أسيوط، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على جاهزية المنشآت الشبابية بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان، ومصطفى محمد إبراهيم رئيس مركز ومدينة أسيوط، وأمل جميل مدير عام العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وتفقد محافظ أسيوط ملعب مركز الشباب، واطلع على مستوى التجهيزات والإمكانات المتاحة، كما تحاور مع العاملين بالمركز واستمع منهم إلى طبيعة الخدمات التي يقدمها المركز لأهالي القرية، مؤكدًا أهمية الحفاظ على المنشآت الرياضية والشبابية وتعظيم الاستفادة منها لخدمة النشء والشباب.

وأكد اللواء محمد علوان أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الشباب والرياضة باعتباره أحد المحاور المهمة لبناء الإنسان، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة للمنشآت الشبابية والحفاظ على جاهزيتها بما يحقق الاستفادة المرجوة منها.

كما وجه المحافظ بضرورة استمرار العمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاهتمام بالمنشآت العامة بما يسهم في توفير بيئة مناسبة لأبناء القرية.