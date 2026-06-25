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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مباحث أسيوط تكثف جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة طفل متحللة بالترعة الإبراهيمية

جثة
جثة
إيهاب عمر

تكثف الأجهزة الأمنية بمركز أسيوط جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة طفل طافية بمياه الترعة الإبراهيمية، في نطاق قرية منقباد التابعة للمركز.


تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بالعثور على جثة طافية بمياه الترعة الإبراهيمية أسفل كوبري منقباد.
وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وضباط وحدة مباحث المركز، يرافقهم رجال الحماية المدنية والإنقاذ النهري، إلى موقع البلاغ، حيث تبين من الفحص أن الجثة للطفل كريم ح. س، يبلغ من العمر 14 عامًا، وكانت في حالة تحلل نتيجة بقائها بالمياه لفترة عقب تعرضه للغرق.


وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال الجثمان، ونقله إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام تحت تصرف جهات التحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبيان أسباب الوفاة بشكل نهائي.


وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق، وكلفت وحدة المباحث باستكمال التحريات لكشف ملابسات الحادث وظروفه.

الأجهزة الأمنية مركز أسيوط جثة جثة طفل طافية مياه الترعة الإبراهيمية قرية منقباد أمن أسيوط مركز شرطة أسيوط الترعة الإبراهيمية

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