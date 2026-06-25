صرح مائي يخدم 1.6 مليون فدان.. وزير الري ومحافظ أسيوط يتفقدان قناطر أسيوط الجديدة

زار الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري يرافقه اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، قناطر أسيوط الجديدة الواقعة على نهر النيل، استكمالا لجولته اليوم الخميس بمحافظة أسيوط .

وخلال الزيارة، صرح الدكتور سويلم أن قناطر أسيوط الجديدة تُعد أحد أكبر المنشآت المائية التي تم تنفيذها فى عهد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما تُعد أيضًا من أكبر المشروعات المائية المقامة على نهر النيل بعد السد العالي وقناطر إسنا ونجع حمادي .

ولفت إلى أهمية قناطر أسيوط الجديدة وغيرها من المنشآت المائية الكبرى لدورها فى التحكم في إمرار التصرفات المائية ، والحفاظ على كل نقطة مياه، حيث تعمل القنطرة باستخدام بوابات حديثة تعمل بنظام هيدروليكي للفتح والقفل .

تخدم 5 محافظات وتولد طاقة كهرومائية

وأضاف سويلم أن قناطر أسيوط تُسهم فى تحسين حالة الري بإقليم مصر الوسطى فى ٥ محافظات هي (الجيزة - الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط) ، لخدمة حوالى ١.٦٠ مليون فدان، بالإضافة إلى تحسين الملاحة النهرية بنهر النيل من خلال هويس القنطرة الذى يعمل باستخدام منظومة تحكم من أحدث النظم العالمية، كما تضم القنطرة محطة لإنتاج الطاقة الكهرومائية، وخلق محور مروري جديد بأسيوط يربط شرق وغرب نهر النيل .

وقد وجه الدكتور سويلم باستمرار الصيانة الدورية لكافة مكونات القنطرة لضمان سلامة وجودة تشغيلها.

وشدد على الحرص على نظافة المباني والمساحات المحيطة بها ورفع المخلفات والقمامة بشكل دوري وعدم تراكمها ، بجانب التأكيد على استمرار الجهود المبذولة لإنجاح منظومة العمل بإدارة وتوزيع المياه .