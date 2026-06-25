وزير الري: قناطر أسيوط الجديدة من أكبر المنشآت المائية المنفذة في عهد الرئيس السيسي

استكمل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري يرافقه اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، جولتهما بزيارة موقع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية، لمتابعة كفاءة التشغيل والاطلاع على الأعمال الجارية وبرامج الصيانة الدورية.

وذلك في إطار متابعة المشروعات القومية التي تنفذها الدولة لتطوير منظومة الموارد المائية وتعظيم الاستفادة من نهر النيل.

رافقهما خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن نضر رئيس مصلحة الري، والمهندس أشرف درويش رئيس قطاع الري، والمهندس ياسر الشبراخيتي رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، والمهندس حاتم عبد الصبور رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بأسيوط، والمهندس مؤمن فريد مدير عام ري أسيوط، ومحمد سليمان رئيس مركز ومدينة الفتح، والمهندس ياسر عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية لقناطر أسيوط الجديدة، والمهندس محمود محمد مدير منطقة أسيوط بالهيئة، إلى جانب عدد من القيادات الفنية وممثلي الجهات المنفذة للمشروع.

وخلال الزيارة، استمع الوزير والمحافظ والوفد المرافق لهما إلى شرح تفصيلي من المهندسين المختصين حول منظومة العمل بقناطر أسيوط الجديدة، حيث تم استعراض الأهداف الفنية والاقتصادية للمشروع ومراحل تنفيذه، كما تفقدا غرفة التحكم الرئيسية، واستمعا إلى شرح حول منظومة تشغيل الأهوسة الملاحية ومراحل توليد الكهرباء من المحطة الكهرومائية.

وخلال الزيارة، أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن قناطر أسيوط الجديدة تُعد أحد أكبر المنشآت المائية التي تم تنفيذها في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما تمثل واحدة من أكبر المشروعات المائية المقامة على نهر النيل بعد السد العالي وقناطر إسنا ونجع حمادي.

وأوضح الوزير أن القناطر تؤدي دوراً استراتيجياً في التحكم في إمرار التصرفات المائية والحفاظ على كل نقطة مياه، من خلال منظومة متطورة من البوابات الهيدروليكية الحديثة التي تضمن كفاءة إدارة الموارد المائية وتحسين توزيع المياه، بما يواكب متطلبات التنمية والتوسع الزراعي.

وأضاف أن قناطر أسيوط الجديدة تسهم في تحسين حالة الري بإقليم مصر الوسطى في خمس محافظات هي الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط، لخدمة نحو 1.60 مليون فدان، إلى جانب دعم حركة الملاحة النهرية عبر هويس ملاحي يعمل بأحدث نظم التحكم العالمية، فضلاً عن احتوائها على محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية، وإنشاء محور مروري حيوي يربط بين شرق وغرب نهر النيل بمحافظة أسيوط.

ووجه وزير الموارد المائية والري باستمرار تنفيذ أعمال الصيانة والمعايرة الدورية لكافة مكونات القناطر لضمان سلامة التشغيل واستدامة كفاءتها، مع الحفاظ على نظافة المباني والمنشآت والمناطق المحيطة بها ورفع المخلفات بشكل دوري، ومواصلة الجهود المبذولة لتعزيز كفاءة إدارة وتوزيع المياه.

ومن جانبه، أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط أن قناطر أسيوط الجديدة تمثل أحد أبرز المشروعات القومية الكبرى التي شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، لما لها من دور محوري في إدارة التصرفات المائية والحفاظ على الموارد المائية من خلال منظومة حديثة تعتمد على بوابات هيدروليكية متطورة تضمن التحكم الدقيق في حركة المياه وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع يعد نموذجاً متكاملاً للمشروعات التنموية متعددة الأغراض، حيث يجمع بين الإدارة الرشيدة للموارد المائية وتوليد الطاقة النظيفة وتحسين حركة النقل والمواصلات، بما يحقق عوائد اقتصادية وتنموية واسعة النطاق، ويسهم في دعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف اللواء محمد علوان أن المشروع، الذي بلغت تكلفته الإجمالية نحو 6.5 مليار جنيه وقت تنفيذه بتمويل مشترك بين الحكومتين المصرية والألمانية ممثلة في بنك التعمير الألماني، يمثل إضافة نوعية للبنية التحتية المائية في مصر، موضحاً أنه يسهم في تحقيق وفورات سنوية تقدر بنحو 100 مليون جنيه من تكاليف الوقود، فضلاً عن دوره في رفع كفاءة منظومة الري وضمان وصول المياه إلى الأراضي الزراعية بالمحافظات المستفيدة.

وأكد محافظ أسيوط أن المحافظة حريصة على الحفاظ على هذا المشروع الحيوي وتعظيم الاستفادة من إمكاناته، لما يمثله من ركيزة أساسية لدعم التنمية الزراعية والاقتصادية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن القناطر تجسد رؤية الدولة في تنفيذ مشروعات قومية عملاقة تسهم في تعزيز الأمن المائي والغذائي وتحقيق التنمية الشاملة للأجيال الحالية والقادمة.