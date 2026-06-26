للحفاظ على سلامة المواطنين.. محافظ أسيوط يتابع إنشاء مركز لإيواء الكلاب الضالة بطريق بني غالب

تفقد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، الأعمال الجارية بمشروع إنشاء مركز متكامل لإيواء والتعامل مع الكلاب الضالة بطريق بني غالب بمركز أسيوط، والمقام على مساحة 3900 متر مربع، وذلك في إطار خطة المحافظة للحد من مخاطر الحيوانات الضالة والاستجابة لشكاوى المواطنين، بما يسهم في تعزيز السلامة العامة والحفاظ على الصحة العامة وفق الأساليب العلمية المعتمدة.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان، والدكتور مصطفى محمد إبراهيم رئيس مركز ومدينة أسيوط، والمحاسبة أمل جميل مدير عام العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد عبد الرشيد مدير منطقة مركز أسيوط بالشركة.

وخلال تفقده للموقع، تابع محافظ أسيوط أعمال توصيل خط مياه الشرب للمشروع، موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، ورد الشيء لأصله عقب تنفيذ الأعمال، مؤكداً أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق الاستفادة المرجوة من المشروع.

واستمع المحافظ إلى عرض تفصيلي حول مكونات المشروع، والتي تشمل عنابر مخصصة للإيواء، وعيادة بيطرية، ومبنى إدارياً، وغرفاً للعزل والتعقيم، ومخزناً للأغذية، بالإضافة إلى خزان للصرف الصحي، بما يضمن إدارة متكاملة للمنظومة وفق الاشتراطات الفنية والبيئية المعتمدة.

وأكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط أن المحافظة تتعامل مع ملف الحيوانات الضالة باعتباره أحد الملفات المرتبطة بشكل مباشر بأمن وسلامة المواطنين والصحة العامة، مشيراً إلى أن المشروع يأتي ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى الحد من الظاهرة بأساليب منظمة وآمنة، مع مراعاة المعايير البيئية والبيطرية المعمول بها.

وشدد المحافظ على ضرورة استكمال الدراسات الفنية والتصميمات الهندسية للمشروع، ومواصلة التنسيق بين الجهات التنفيذية المعنية لضمان الانتهاء منه وفق أعلى معايير الكفاءة، بما يحقق الاستجابة الفعالة لمطالب المواطنين ويعزز جهود المحافظة في توفير بيئة أكثر أماناً وصحة للمجتمع.