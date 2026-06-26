انتشال 5 جـ ثث من موقع انهيار حفرة تنقيب عن الآثار بجبل القوصية في أسيوط

تمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ بمحافظة أسيوط من انتشال جثامين 5 أشخاص لقوا مصرعهم إثر انهيار حفرة أثناء قيامهم بأعمال تنقيب غير مشروعة عن الآثار بمنطقة جبل القوصية، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا بوقوع انهيار داخل حفرة للتنقيب عن الآثار، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية وفرق الإنقاذ إلى موقع الحادث، حيث جرى فرض كردون أمني وبدء أعمال البحث والإنقاذ.

وأسفرت الجهود عن انتشال الجثامين الخمسة وهم كل من أبانوب. ع. ك، 24 عاما، كيرلس. ج. ح، 25 عاما، ريمون. ع. م، 40 عاما، عماد. ح. ع، 46 عاما، مايكل. ب. ن، 40 عاما.

وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت معاينة موقع الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة وظروفها.