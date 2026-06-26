قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر لعبة gta vi الرسمي وموعد الاطلاق
7 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 في كأس العالم 2026
تاريخ مواجهات مصر وايران قبل مباراة الغد في كأس العالم
أذكار الصباح.. اغتنم فضلها في خير يوم طلعت فيه الشمس
إيران: الوجود العسكري الأمريكي بالخليج مصدر انعدام الأمن والانقسامات في المنطقة
رسالة حاسمة | نعيم قاسم: لا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب من لبنان
أحمد موسى يكشف حقيقة الجدل حول مباراة مصر وإيران
الذهب يعاود الارتفاع اليوم الجمعة 26 يونيو.. كم سعر عيار 21؟
"شوفها.. قبل ما تجرب تعيشها".. مبادرة جديدة بـ"الواقع الافتراضي" لمواجهة الإدمان بالجامعات ومراكز الشباب
زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب غربي باكستان
قُربات يوم الجمعة.. اغتنم فضلها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: ندوات التوعية ونبذ الثأر تعزز وحدة الصف وترسخ ثقافة السلام والأمن المجتمعي بالبداري

ندوات التوعية ونبذ الثأر تعزز وحدة الصف وترسخ ثقافة السلام والأمن المجتمعي بالبداري
ندوات التوعية ونبذ الثأر تعزز وحدة الصف وترسخ ثقافة السلام والأمن المجتمعي بالبداري
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط أهمية تضافر جهود جميع المؤسسات الدينية والتنفيذية والمجتمعية لترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي ونبذ العنف والثأر، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بكافة المبادرات والفعاليات التي تستهدف نشر الوعي المجتمعي وتعزيز ثقافة السلام، بما يسهم في الحفاظ على وحدة النسيج الوطني ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح المحافظ أن الندوة الموسعة التي استضافتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري برئاسة عبدالرؤوف النمر رئيس المركز، جاءت في ختام الأسبوع الأول من زيارة وفد الأزهر الشريف للمركز، وشهدت مشاركة واسعة من وفد الأزهر الشريف، وممثلي إدارة الوعظ بالأزهر، ومديرية الأوقاف، ووفد من رجال الدين المسيحي بمختلف الطوائف، وبيت العائلة المصرية، إلى جانب عمد ومشايخ القرى، ورؤساء الوحدات المحلية القروية، ونواب رئيس المركز، وحشد من المواطنين ورؤساء العائلات، في إطار توحيد الجهود لنشر ثقافة التسامح والقضاء على ظاهرة الثأر بصعيد مصر.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الندوة تناولت عددًا من المحاور المهمة، أبرزها حرمة النفس البشرية ومكانتها العظيمة، وضرورة صونها وعدم الاعتداء عليها، باعتبارها من أعظم المقاصد التي حثت عليها جميع الشرائع السماوية، كما استعرض وفد الأزهر الشريف أهمية ترسيخ مفاهيم الأمن والأمان باعتبارهما أساسًا لاستقرار المجتمعات.

وأضاف المحافظ أن مثل هذه اللقاءات تمثل رسالة مجتمعية مهمة لترسيخ ثقافة الحوار والتسامح والتأكيد على أن وحدة الصف والتكاتف بين أبناء الوطن بمختلف فئاته تمثل حجر الأساس في مواجهة الأفكار الهدامة والقضاء على النزاعات والثأر، بما يدعم جهود الدولة في إرساء الأمن والاستقرار.

واختتم اللواء محمد علوان تصريحاته مؤكدًا أن نشر قيم السلام والمحبة والتعايش بين أبناء المجتمع هو السبيل الحقيقي لبناء وطن قوي وآمن، مشيدًا بالدور الوطني الذي تقوم به المؤسسات الدينية، وفي مقدمتها الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، وبيت العائلة المصرية، في تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ مبادئ المواطنة، بما يسهم في استمرار مسيرة التنمية والتقدم التي تشهدها مصر.

أسيوط محافظ أسيوط المؤسسات الدينية التعايش السلمي الثأر نبذ العنف مركز ومدينة البداري وفد الأزهر الشريف إدارة الوعظ بالأزهر مديرية الأوقاف ظاهرة الثأر بصعيد مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة من اللقاء

تأجيل صعود مصر.. الإكوادور تحقق المفاجأة وتفوز على ألمانيا بثنائية في كأس العالم

فيروس إيبولا

السعودية تعلق السفر وتوقف إصدار التأشيرات للقادمين من 3 دول أفريقية

منتخب مصر

منتخب مصر يقترب من التأهل لدور الـ 32 بكأس العالم قبل مواجهة إيران

صورة ارشيفية

أمن الإسماعيلية يفحص واقعة العثور علي جثة مواطن اعلي كوبري الجلاء

باراجواي وأستراليا

تعادل باراجواي وأستراليا يؤجل تأهل منتخب مصر رسميا لدور الـ32 بكأس العالم

الدواجن

أسعار الدواجن تهوي.. والصناعة تدق ناقوس الخطر

موجة حرارية

موجة حرارية تضرب البلاد لمدة أسبوعين وتحذيرات عاجلة من 3 ظواهر مناخية استثنائية

الزمالك

قضايا الزمالك المتبقية للحصول على الرخصة الأفريقية

ترشيحاتنا

انفوجراف وزارة التنمية المحلية والبيئة في اسبوع

الحصاد الأسبوعي لأنشطة التنمية المحلية والبيئة.. إنفوجراف

محافظ أسيوط يتابع إنشاء مركز لإيواء والتعامل الآمن مع الكلاب الضالة بطريق بني غالب

للحفاظ على سلامة المواطنين.. محافظ أسيوط يتابع إنشاء مركز لإيواء الكلاب الضالة بطريق بني غالب

رضا الوكيل

تعيين الدكتور رضا الوكيل رئيساً لـ "دار الأوبرا المصرية".. وياسر شعلان رئيساً للإدارة المركزية للموسيقى والباليه

بالصور

تفاصيل اجتماع نقابة السينمائيين لوضع آليات الدفاع عن حق الأداء العلني

نقابة السينمائيين
نقابة السينمائيين
نقابة السينمائيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد