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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: نضع تطوير البنية التحتية للمرافق في صدارة أولوياتنا

أسيوط
أسيوط
أ ش أ

أكد محافظ أسيوط، محمد علوان، أن المحافظة تضع تطوير البنية التحتية للمرافق في صدارة أولوياتها وخططها الاستراتيجية؛ وذلك بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين مثل مياه الشرب، والصرف الصحي، والغاز الطبيعي.

جاء ذلك خلال تفقده موقع الكسر المفاجئ الذي تعرض له خط مياه الشرب الرئيسي قطر 1000 مم من نوع (GRP) في عزبة خلف راشد التابعة لمركز أسيوط؛ لمتابعة أعمال الإصلاح ميدانيًا، والاطمئنان على انتظام إعادة ضخ مياه الشرب للمناطق التي تأثرت بالخدمة، عقب الانتهاء من إصلاح الخط وإعادة تشغيله.

وأشار علوان إلى أن المحافظة تابعت الموقف منذ اللحظات الأولى لوقوع الكسر، بالتنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم الدفع بفرق الصيانة والطوارئ التي تمكنت من الانتهاء من أعمال الإصلاح في وقت قياسي، وبدء إعادة ضخ المياه تدريجيًا للمناطق المتأثرة، بما يضمن عودة الخدمة إلى معدلاتها الطبيعية.

وأوضح المحافظ أن غرفة إدارة الأزمات والعمليات بالمحافظة كانت قد تلقت إخطارًا بحدوث كسر مفاجئ بخط مياه الشرب الرئيسي بعزبة خلف راشد؛ الأمر الذي تسبب في تأثر الخدمة بقرية منقباد وعدد من قرى بحري مركز أسيوط، وهي بني حسين ونجع سبع، نتيجة توقف تشغيل الخط بصورة مؤقتة حتى الانتهاء من أعمال الإصلاح.

ووجه علوان، الشكر لفرق التشغيل والطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي على سرعة التعامل مع الموقف، مؤكدًا استمرار المتابعة لحين انتظام وصول المياه إلى جميع المناطق المتأثرة، مع التشديد على مراجعة الخطوط والشبكات بصورة دورية للحفاظ على كفاءة الخدمة ومنع تكرار مثل هذه الأعطال.

محافظ أسيوط محمد علوان مياه الشرب الصرف الصحي

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