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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شارك في إعادة افتتاح مسجد آل أبو سيف.. محافظ أسيوط: المساجد منارات لنشر الفكر الوسطي

مسجد آل أبو سيف
مسجد آل أبو سيف
أ ش أ

أكد محافظ أسيوط، محمد علوان، أن المساجد لا يقتصر دورها على أداء الشعائر الدينية، بل تمثل منارات لنشر الفكر الوسطي الصحيح، وغرس القيم والأخلاق الحميدة، وتعزيز روح المحبة والتسامح بين أفراد المجتمع، مشيرًا إلى حرص المحافظة على دعم المبادرات المجتمعية التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك، عقب افتتاحه مسجد آل أبو سيف بقرية بني قرة التابعة لمركز القوصية، بعد إعادة بنائه بالكامل بالجهود الذاتية، حيث أدى المحافظ ومرافقوه صلاة الجمعة بالمسجد، في إطار دعم جهود المشاركة المجتمعية وتعزيز دور المواطنين في تطوير دور العبادة.

وشهد الافتتاح حضور وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط الدكتور عيد علي خليفة، ورئيس مركز ومدينة القوصية أسامة سحيم، ومدير عام المتابعة بمديرية الأوقاف الشيخ ناصر العزايزي، وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية والدينية والشعبية، إلى جانب جموع أهالي القرية.

وهنأ المحافظ أهالي بني قرة بافتتاح المسجد، معربًا عن سعادته بمشاركتهم هذه المناسبة، ومشيدًا بما قدموه من جهود ذاتية وتكاتف مجتمعي لإعادة بناء بيت من بيوت الله، بما يعكس روح الانتماء والمسؤولية المجتمعية، ويؤكد أن المشاركة الشعبية تمثل شريكًا أساسيًا في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

كما استمع إلى مطالب أهالي القرية، موجهاً الأجهزة التنفيذية بدراستها والعمل على تلبيتها وفق الإمكانات المتاحة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جهته، أعرب أهالي قرية بني قرة عن سعادتهم بافتتاح المسجد في ثوبه الجديد، مؤكدين استمرار دعمهم لجهود التنمية والمبادرات المجتمعية.

ويعد مسجد آل أبو سيف من أقدم مساجد القرية، إذ أنشئ عام 1926، وأعيد بناؤه بالكامل عام 2026 بالجهود الذاتية، ليضم طابقين على مساحة إجمالية 410 أمتار مربعة، ويشمل مصلى للسيدات، ومكتبة إسلامية، وقاعات لتحفيظ القرآن الكريم، ودورات مياه، بما يوفر بيئة مناسبة لأداء الشعائر الدينية والأنشطة الدعوية والتعليمية.

محافظ أسيوط محمد علوان المساجد

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