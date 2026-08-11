الأعلى للإعلام يتلقى شكاوى من مينا تورز للسياحة وأوسكار بيكتشرز للإنتاج الفني ضد مواقع إلكترونية

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز شكوى من شركة "مينا تورز" للسياحة ضد موقعي "جو إيجيبيا" و"بانكير" بداعي نشرهما أخبارا غير صحيحة بحق الشركة، ورفضهما طلب الشركة لحق الرد.

كما تلقي المجلس شكوى من شركة "أوسكار بيكتشرز للإنتاج الفني والتوزيع"، ضد الموقع الإلكتروني "فيلم يارد" بداعي نشره إيرادات أحد الأفلام من إنتاج الشركة بدون إذن كتابي منها وبالمخالفة للحقيقة مما أضر بها.

وقد تمت إحالة الشكويين إلى لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لبحثهما ودراسة ما جاء فيهما واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨