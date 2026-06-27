محافظ أسيوط: ضبط عجل مذبوح خارج المجازر الحكومية ومصاب باليرقان

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحال تداول وبيع السلع الغذائية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بحماية صحة المواطنين، والتصدي بكل حسم لكافة صور الغش التجاري والتلاعب في السلع الغذائية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة خالد محمد وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تمكنت من ضبط عجل بقري كامل مذبوح خارج المجازر الحكومية، وذلك خلال حملة تموينية مكبرة نفذتها إدارة تموين منفلوط بالاشتراك مع مجلس مدينة منفلوط ومديرية الطب البيطري وهيئة سلامة الغذاء.

وأشار المحافظ إلى أن الفحص البيطري للعجل المضبوط أثبت ظهور أعراض مرضية عليه وإصابته باليرقان (الصفراء)، كما تبين أن اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وهو ما كان يمثل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين حال طرحها وتداولها بالأسواق.

وشدد اللواء محمد علوان على أن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولات للإضرار بصحة المواطنين أو تداول لحوم ومنتجات غذائية غير مطابقة للاشتراطات الصحية، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال والمنشآت الغذائية، بالتنسيق بين مديرية التموين والطب البيطري وهيئة سلامة الغذاء وكافة الأجهزة التنفيذية، لضبط المخالفات وإحكام الرقابة على السلع المتداولة.

وأضاف المحافظ أنه تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، مؤكدًا أن الحفاظ على صحة المواطنين يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.