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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فرنسا: العنف في الضفة الغربية يهدد حل الدولتين والاستقرار الإقليمي

فرنسا
فرنسا
أ ش أ

حذر ممثل فرنسا فى مجلس الامن الدولي جاي دارماديكاري، اليوم الثلاثاء، من أن تصاعد العنف في الضفة الغربية يشكل تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي ولمستقبل حل الدولتين.

وخلال جلسة لمجلس الامن بشأن القضية الفلسطينية والوضع فى الضفة الغربية، قال ممثل فرنسا إن بلاده لا يمكنها تجاهل ما يحدث في الضفة الغربية، مشيراً إلى أن فرنسا، إلى جانب الأعضاء الأوروبيين الآخرين في مجلس الأمن، طلبت عقد الاجتماع المخصص لمناقشة التطورات.

وأضاف أن أعمال العنف تأتي ضمن سياق أوسع يشهد تصاعداً في أنشطة المستوطنين والعنف ضد الفلسطينيين.

وشدد دارماديكاري على أن هذه التطورات "تشكل تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي وإمكانية تطبيق حل الدولتين"، مشيراً إلى أن هذا الحل يقع في صميم إعلان نيويورك الذي تم اعتماده العام الماضي.

وأكد أن فرنسا ملتزمة بالحفاظ على أمن إسرائيل، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى إعلان إسرائيل عن عملية عسكرية واسعة النطاق، داعياً إلى ضبط النفس.

كما ذكر المندوب الفرنسى الجيش الإسرائيلي بضرورة التزامه بحماية المدنيين.

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