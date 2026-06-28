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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يتابع تنفيذ أكبر مجمع تجاري وإداري بمنطقة الأربعين بحي غرب

محافظ أسيوط يتابع تنفيذ أكبر مجمع تجاري وإداري بمنطقة الأربعين بحي غرب على مساحة 1800 متر مربع لدعم التنمية المحلية
محافظ أسيوط يتابع تنفيذ أكبر مجمع تجاري وإداري بمنطقة الأربعين بحي غرب على مساحة 1800 متر مربع لدعم التنمية المحلية
إيهاب عمر

تفقد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، الأعمال الإنشائية لمشروع المجمع التجاري والإداري الجاري تنفيذه بمنطقة التمليك بحي الأربعين غرب مدينة أسيوط، والمقام على مساحة إجمالية تبلغ 1800 متر مربع، وذلك لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على سير العمل، وذلك في إطار خطة المحافظة لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وخلق فرص عمل جديدة، وتوفير خدمات تجارية وإدارية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم جهود التنمية المحلية وتحسين جودة الحياة.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان، وممدوح جبر رئيس حي غرب مدينة أسيوط.

واستمع محافظ أسيوط إلى شرح تفصيلي من وكيل وزارة الإسكان حول مكونات المشروع، الذي يضم بدرومًا مخصصًا لانتظار السيارات بطاقة استيعابية تبلغ 75 سيارة، ودورًا أرضيًا يضم مكاتب إدارية ومحالًا تجارية، بالإضافة إلى ثلاثة أدوار متكررة تضم محالًا تجارية ومطاعم ومقاهي، مزودة بأربعة مصاعد كهربائية وسلّم كهربائي وأربعة سلالم ثابتة، إلى جانب خدمات الأمن والحراسة ودورات المياه، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة للمترددين على المجمع.

كما تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية الجارية بالموقع، واطلع على تنفيذ الشدة الخشبية لسقف الدور الأرضي لأحد الفواصل، وأعمال تسليح سقف البدروم للفاصل الثاني تمهيدًا لصب الخرسانة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة، وجودة التنفيذ، وسرعة الإنجاز وفقًا للبرنامج الزمني المحدد.

وأكد اللواء محمد علوان أن المشروع يمثل إضافة تنموية واستثمارية مهمة لمنطقة الأربعين، حيث يستهدف توفير مركز متكامل يجمع الأنشطة التجارية والإدارية في موقع واحد، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين، وتشجيع الاستثمار المحلي من خلال توفير وحدات تجارية وإدارية جاهزة، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز فرص جذب الاستثمارات.

وشدد المحافظ على الالتزام بالجدول الزمني المحدد وتسريع وتيرة التنفيذ، مؤكدًا أن المشروع يعد أحد المشروعات الحيوية التي تنفذها المحافظة لدعم جهود الدولة في تحسين جودة الحياة، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات الإنشاءات والتشغيل والتسويق والخدمات، فضلًا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إتاحة وحدات تجارية بمساحات متنوعة تلبي احتياجات مختلف الأنشطة.

أسيوط محافظ أسيوط مشروع المجمع التجاري غرب مدينة أسيوط فرص عمل وزارة الإسكان

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