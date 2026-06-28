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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 21 حالة تعدٍ في أول أيام المرحلة الثالثة من الموجة 29

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل الحاسم مع مخالفات البناء والمتغيرات المكانية، معلناً إزالة 21 حالة تعدي بمراكز المحافظة المختلفة، وذلك في أول أيام المرحلة الثالثة من الموجة الـ29 لإزالة التعديات، والتي انطلقت السبت 27 يونيو الجاري وتستمر حتى 17 يوليو المقبل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حقوق الدولة وتطبيق القانون بكل حزم.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات التي نفذتها الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع جهات الولاية والجهات المعنية أسفرت عن إزالة 14 حالة تعدي على أراضي زراعية بإجمالي مساحة بلغت 9 قراريط و14 سهم، فضلاً عن إزالة 7 حالات ضمن المتغيرات المكانية، منها 5 حالات مباني على مساحة 510 متر مربع، وحالتا تعدي على أراضي زراعية بمساحة قيراط و6 أسهم، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة للتصدي لكافة صور التعديات والحفاظ على الأراضي الزراعية.

وشدد المحافظ على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وعدم التهاون في مواجهة أي تعديات جديدة، مؤكدًا أن أجهزة المحافظة تواصل تنفيذ حملات الإزالة بصورة يومية، مع المتابعة المستمرة لرصد أي مخالفات والتعامل الفوري معها، تنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وهيبتها.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن حملات الإزالة تُنفذ من خلال تنسيق كامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية، بما يحقق المستهدف من الموجة الحالية ويضمن سرعة تنفيذ قرارات الإزالة، مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بعودة التعديات مرة أخرى، مع استمرار المتابعة الميدانية واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين.

وأضاف أن الموجة الـ29 لإزالة التعديات تُنفذ على ثلاث مراحل متتالية، حيث تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية، فيما انطلقت المرحلة الثالثة أمس السبت 27 يونيو الجاري، وتستمر حتى 17 يوليو المقبل، في إطار خطة الدولة لاسترداد حقوقها والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع البناء المخالف.

وجدد محافظ أسيوط دعوته للمواطنين إلى الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة للبناء وعدم التعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الخط الساخن (114)، أو أرقام غرفة العمليات المركزية بالمحافظة (0882135858 – 0882135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، بما يسهم في سرعة رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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