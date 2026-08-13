مندوب اليمن بمجلس الأمن: الهجمات الحوثية على الملاحة البحرية تؤكد على مضي الجماعة في حرب ممنهجة

أكد مندوب اليمن بمجلس الأمن، أن ما يقوم به الحوثيون أدى إلى انقسام ومعاناة اليمنيين.

وقال مندوب اليمن بمجلس الأمن في كلمته في جلسة الأمن: الهجمات الحوثية على الملاحة البحرية تؤكد على مضي الجماعة في حرب ممنهجة.

وأضاف مندوب اليمن بمجلس الأمن: “نحمل الحوثيين مسؤولية تفاقم معاناة اليمنيين نتيجة لتصرفاتهم، و الحوثيون يخدمون أجندة الحرس الثوري الإيراني”.

وتابع مندوب اليمن بمجلس الأمن: “نرحب ببيان مجلس الأمن الذي يحفظ سيادة اليمن ويدين الميليشيات الحوثية، وستظل يد الدولة ممدودة لكل مسعى صادق للسلام الذي يستحقه اليمنيون”.

وأكمل مندوب اليمن بمجلس الأمن: “نشدد على أن السلام المنشود يهدف لإنهاء الأزمة وحصر السلاح بيد الدولة، وتعنت الحوثيين يكشف عدم جديدة الرغبة في التسوية السياسية ”.

