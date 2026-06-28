محافظ أسيوط: حملات مكثفة لإزالة معوقات الطريق بمنطقة سيتي الأول وتحسين السيولة المرورية

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار حملات رفع الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين والمركبات، في إطار جهود المحافظة لاستعادة الانضباط بالشوارع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مع مراعاة البعد الإنساني والالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لحي غرب مدينة أسيوط، برئاسة ممدوح جبر رئيس الحي، نفذت حملة ميدانية بمنطقة "سيتي الأول" استهدفت إزالة الإشغالات والحواجز التي تعوق حركة السير، بما يسهم في تيسير حركة المشاة والمركبات وتحقيق السيولة المرورية، وذلك باستخدام معدات وسيارات الحملة الميكانيكية التابعة للحي.

وأشار إلى أن هذه الحملات تأتي استجابة لشكاوى المواطنين وحرصًا على الحفاظ على حق الجميع في استخدام الطريق العام بصورة آمنة ومنظمة، مؤكدًا أن الدولة تسعى إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على النظام العام وتوفير بيئة حضارية تضمن سهولة الحركة للمواطنين.

وشدد المحافظ على استمرار المتابعة الميدانية للتعامل مع أي تعديات أو إشغالات تعوق الطريق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات وفقًا للقانون، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على المظهر الحضاري لشوارع المحافظة.

كما وجه اللواء محمد علوان بضرورة استمرار التنسيق بين رؤساء المراكز والأحياء وإدارات الإشغالات والمرافق لتكثيف الحملات في مختلف المناطق، مع المتابعة المستمرة لضمان عدم عودة الإشغالات، مؤكدًا تقديم المحافظة لكافة أوجه الدعم اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.