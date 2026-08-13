بقيمة تسويقية تتجاوز مليار دولار... الدوري السعودي ينطلق اليوم الخميس

تنطلق اليوم منافسات النسخة الـ51 من الدوري السعودي ب 3 مواجهات هامه

ويحتل الدوري السعودي المركز الـ11 عالميا بقيمة تسويقيه تتجاوز مليار يورو

حيث بلغت القيمة التسوقية للاعبي الدوري السعودي نحو 1.18 مليار يورو

وجاء الدوري السعودي خلف دوريات إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا والبرازيل والبرتغال وتركيا والولايات المتحدة وهولندا.

وجاء ارتفاع القيمة التسويقية للدوري السعودي عقب اتمام عدد كبير من الصفقات العالميه لهذا الموسم ابرزها كريسينسيو سامرفيل الذي انتقل إلى الهلال، وفرانسيسكو ترينكاو المنضم إلى الأهلي