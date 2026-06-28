محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73.64%

اعتمد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2025 / 2026، حيث بلغت نسبة النجاح 73.64% .

جاء ذلك بحضور محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وهنأ محافظ أسيوط الطلاب الناجحين، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، ومؤكدًا أهمية مواصلة الاجتهاد وبذل المزيد من الجهد خلال المراحل الدراسية المقبلة لتحقيق التفوق العلمي.

كما وجه الشكر لأولياء الأمور على دورهم الفاعل في دعم أبنائهم وحرصهم على تعليمهم، مشددًا على اهتمام القيادة السياسية بتطوير منظومة التعليم، والتوسع في إنشاء المدارس الجديدة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ومشيرًا إلى الدور المحوري للمؤسسات التعليمية في إعداد أجيال قادرة على مواجهة التحديات والمشاركة في مسيرة التنمية.

وأكد وكيل الوزارة أن النتيجة جارٍ توزيعها على الإدارات التعليمية تمهيدًا لإعلانها بجميع المدارس، وإتاحتها أمام الطلاب فور وصولها.