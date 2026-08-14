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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قافلة جامعة قناة السويس الطبية بحي الجناين تقدم خدماتها لـ660 مواطنًا بقرية العمدة

الفاعليات
الفاعليات
الإسماعيلية انجي هيبة

في إطار حرص جامعة قناة السويس على مواصلة دورها المجتمعي وتقديم خدماتها الطبية والعلاجية للمواطنين بمختلف قرى ومراكز المحافظة، نظمت الجامعة قافلة طبية بقرية العمدة بحي الجناين بمحافظة السويس، يوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2026، بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة» ضمن مبادرة «أنت الحياة»، وذلك لتقديم الرعاية الطبية والكشف على المواطنين في عدد من التخصصات الطبية المختلفة.

وأكد الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن القوافل الطبية التي تنظمها الجامعة تأتي انطلاقًا من مسؤوليتها المجتمعية وحرصها على الوصول بالخدمات الصحية إلى المواطنين في المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الجامعة تواصل تنفيذ برامجها المجتمعية والتوعوية والطبية بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت الأستاذة الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة تأتي ضمن خطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لتكثيف الخدمات الطبية المجانية المقدمة للمواطنين، مؤكدة حرص الجامعة على تنويع تخصصات القوافل الطبية لتلبية احتياجات المواطنين، إلى جانب التعاون مع المبادرات والمؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها مؤسسة «حياة كريمة»، بما يعزز التكامل في تقديم الخدمات الصحية والمجتمعية.

وشهدت القافلة إقبالًا من أهالي قرية العمدة، حيث توزعت الحالات المسجلة على مختلف التخصصات الطبية، وسجلت عيادة الباطنة 30 حالة، وتخصص المباشرة 39 حالة، بينما سجلت عيادة العظام أعلى نسبة إقبال بواقع 105 حالات، كما استقبلت عيادة الجراحة 15 حالة، وعيادة المسالك 40 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات التي استقبلتها عيادة الجلدية 227 حالة، بواقع 62 حالة و165 حالة.

كما سجلت عيادة النساء 32 حالة، وعيادة الأنف والأذن 55 حالة، بينما استقبلت عيادة الأطفال 66 حالة، وعيادة الأسنان 51 حالة، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الحالات المستفيدة من القافلة 660 حالة.

تولت التنظيم والإشراف المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والأستاذ خالد مطرود، مدير إدارة القوافل، حيث جرى تنظيم أعمال القافلة وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الطبية المقدمة بمختلف التخصصات.

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