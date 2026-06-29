محافظ أسيوط: استمرار الحملات التموينية والرقابية للتصدي لكافة محاولات التلاعب بالسلع المدعمة

أكد محافظ أسيوط محمد علوان، استمرار الحملات التموينية والرقابية المكثفة بجميع مراكز وأحياء المحافظة؛ للتصدي بكل حزم لكافة محاولات التلاعب بالسلع المدعمة، وذلك عقب نجاح أجهزة مديرية التموين في ضبط 1200 باكو شاي تمويني مدعم قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء بنطاق مركز القوصية.

وقال المحافظ -في بيان اليوم / الاثنين / - إن هذه الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على المال العام، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتحقيق الانضباط الكامل بالأسواق، ومواجهة كافة صور الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح علوان أن الحملة التي شنتها إدارة تموين القوصية تمكنت من التحفظ على المضبوطات التي جرى تجميعها بغرض إعادة طرحها للبيع بأسعار غير رسمية وتحقيق أرباح غير مشروعة، مشيراً إلى أنه تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.