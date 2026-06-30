أسيوط.. ضبط 80 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة تموينية بالقوصية

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف مراكز المحافظة، لضبط المخالفات والتصدي لكافة صور الغش التجاري، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بحماية صحة المواطنين وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمستهلك.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، بقيادة المهندس خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين، شنت من خلال إدارة تموين القوصية حملة تموينية مكثفة على الأسواق والمحال العامة بدائرة المركز، في إطار إحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والتموينية.

وأشار المحافظ إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط 80 كيلوجرامًا من اللحوم المختلفة والمشكلة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر غش تجاري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وشدد اللواء محمد علوان على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، موجهًا باستمرار الحملات التموينية والرقابية بشكل يومي على الأسواق والمحال والمنشآت الغذائية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، حفاظًا على الصحة العامة، وضمان توافر سلع غذائية آمنة ومطابقة للمواصفات.

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كما جدد محافظ أسيوط دعوته للمواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات تضر بالصحة العامة، من خلال الخط الساخن (114)، أو أرقام غرفة العمليات المركزية بالمحافظة (0882135858 – 0882135727)، إلى جانب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528)، والتي تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي البلاغات والتعامل الفوري معها.