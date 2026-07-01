الأوقاف تعلن موعد الامتحان التحريري للمتقدمين لاختبار صرف بدل التميز يوليو 2026

أعلنت وزارة الأوقاف، موعد الامتحان التحريري للمتقدمين لاختبار صرف بدل التميز العلمي لشهر يوليو ٢٠٢٦م، من الحاصلين على درجات الدكتوراه، والماجستير، والدبلومة (نظام السنتين)، من الأئمة والإداريين والعاملين بوزارة الأوقاف، سواء من المتقدمين الجدد أو المتقدمين لتعديل بدل التميز إلى مستوى أعلى.

موعد الامتحان التحريري للمتقدمين لاختبار صرف بدل التميز

ويُعقد الامتحان في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا بمسجد النور بالعباسية، وفق الجدول المرفق، وللاطلاع على الأسماء ومواعيد الامتحان، يرجى نقر الرابط التالي: اضغط هنا

ختام المرحلة الثالثة من الموسم الثاني لدوري الأئمة النجباء بأكاديمية الأوقاف

يذكر أن اختتمت اليوم فعاليات المرحلة الثالثة من الموسم الثاني لدوري الأئمة النجباء، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والذي تنظمه وزارة الأوقاف المصرية بأكاديمية الأوقاف الدولية، اليوم الثاني على التوالي، في إطار اهتمام الوزارة بتنمية القدرات العلمية والثقافية والدعوية للأئمة، وتعزيز التنافس العلمي بينهم، وصقل مهاراتهم المعرفية والدعوية.

وضمت لجنة الاختبارات كلا من الدكتور محمود الفخراني، مساعد وزير الأوقاف لشئون الامتحانات، والدكتور إبراهيم المرشدي، مدير عام الإرشاد ونشر الدعوة بالوزارة، والدكتور حسين القاضي، مدير عام المراكز الثقافية والمكتبات بالوزارة، عضو المكتب الفني لوزير الأوقاف، والدكتور محمد نصار، مدير عام المساجد بالوزارة، والقارئ الشيخ طه النعماني - القارئ بالإذاعة والتلفزيون.

وشارك في تصفيات اليوم مديريات: (القاهرة، والجيزة، والديوان العام، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والقليوبية، وبني سويف، والفيوم، والمنيا، والسويس).

ويأتي تنظيم دوري الأئمة النجباء ضمن جهود وزارة الأوقاف الهادفة إلى إعداد أئمة يمتلكون الكفاءة العلمية والوعي الرشيد، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخطاب الديني، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وتشجيع روح التنافس الإيجابي بين الأئمة في مختلف المجالات العلمية والثقافية.