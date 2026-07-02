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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

1138 مسجدا جديدا و100% إنجاز للشكاوى .. الأوقاف تحقق طفرة في التحول الرقمي

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

واصلت الإدارة العامة لشئون المساجد بوزارة الأوقاف جهودها المكثفة لتطوير منظومة العمل المؤسسي، ودعم قواعد البيانات المركزية، ومتابعة شئون المساجد والعاملين بها على مستوى الجمهورية خلال العام المالي 2025/2026، في إطار دعم التحول الرقمي ورفع كفاءة الإدارة وتحسين دقة اتخاذ القرار..

وشهد ملف الإحصاءات تطورًا ملحوظًا، حيث واصلت الإدارة تحديث قواعد البيانات بشكل دوري، وإجراء حصر شامل للأنشطة داخل المساجد والزوايا، بما يشمل الشعائر وصناديق النذور والأضرحة، إلى جانب متابعة نسب العجز في العمالة، كما تم حصر 150 مسجدًا من المساجد الكبرى والعريقة، مع أرشفة قرارات الضم إلكترونيًا.

وفي سياق التحول الرقمي، جرى تسجيل المساجد والزوايا على المنظومة الرقمية، وإعداد قواعد بيانات متكاملة تضم الأئمة وباحثي الدعوة والمؤذنين والعمال والخطباء بالمكافأة، مع تحديثها بشكل مستمر، بالتوازي مع التنسيق لرفع محاضر وقرارات الضم على منظومة حوكمة أصول الدولة، ومشروع البنية المعلوماتية المكانية تمهيدًا لإتاحتها للجمهور.

وأسفرت أعمال التحديث عن تسجيل بيانات 196 مسجدًا بها صناديق نذور، و2778 مسجدًا بها أضرحة، و3694 مسجدًا جامعًا، إلى جانب تحديث بيانات 321 مسجدًا أثريًا على مستوى الجمهورية.

إنجازات دعوية خلال شهر رمضان 

وفيما يتعلق بالاستعدادات لشهر رمضان، تابعت الإدارة إقامة صلاة التهجد في 9719 مسجدًا، وتنظيم موائد إفطار في 269 مسجدًا، وتخصيص 4812 مسجدًا للاعتكاف، إلى جانب الإشراف على 6626 ساحة لصلاة عيد الفطر و6847 ساحة لصلاة عيد الأضحى..

وعلى صعيد الشكاوى، نجحت الإدارة في التعامل مع أكثر من 50 شكوى عبر بوابة الشكاوى الحكومية بنسبة إنجاز بلغت 100%، فضلًا عن متابعة طلبات التصوير والقضايا المرتبطة بالتعديات وتغيير أسماء بعض المساجد.

وفي مجال التنمية البشرية، تم متابعة 150 طلبًا للأئمة للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه أثناء الخدمة، مع استكمال الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما بلغ عدد المساجد التي تم افتتاحها خلال العام 1138 مسجدًا، إلى جانب فرش 2680 مسجدًا سواء من خلال الوزارة أو بالجهود الذاتية، في إطار خطة شاملة لتطوير بيوت الله وتهيئتها للمصلين.

وتواصلت جهود الإدارة في تنفيذ التكليفات الرئاسية والوزارية، والمشاركة في القوافل الدعوية، وإعداد الضوابط التنظيمية لملفات التسجيل والضم وإدارة المساجد، بما يعكس حجم الإنجاز المتحقق في مجالات الحوكمة والتحول الرقمي وتطوير العمل الدعوي.

تطوير منظومة المساجد وزير الأوقاف وزارة الأوقاف التحول الرقمي الحوكمة تطوير المساجد

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