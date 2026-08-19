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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 19-8-2026

الأهلي وبرشلونة
الأهلي وبرشلونة
عبدالله هشام

تقام اليوم الأربعاء 19-8-2026 العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم ولعل أبرزها مباراة النادي الأهلي ضد منافسه برشلونة في كأس خوان جامبر الودية بجانب انطلاق الدوري الإسباني.

كأس خوان جامبر 2026

برشلونة ضد الأهلي - الساعة 9 مساء - قناة ON Sports 1

الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد ضد مالاجا - الساعة 10 مساء - قناة beIN Sports HD 3

التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا

سليتيك ضد لاسك لينز - الساعة 10 مساء - قناة beIN Sports HD 1

هابويل بير شيفا ضد صباح - الساعة 10 مساء - قناة beIN Sports ENG 2

نيميجين ضد بودو/ جليمت - الساعة 10 مساء - قناة beIN Sports HD 2

سلوفان براتيسلافا ضد سيليي - الساعة 10 مساء - قناة beIN Sports HD 3

كأس خادم الحرمين الشريفين

ضمك ضد التعاون - الساعة 7.15 مساء - قناة Thmanyah

جدة ضد الخلود - الساعة 7.30 مساء - قناة Thmanyah

العلا ضد الفتح - الساعة 9 مساء - قناة Thmanyah

الأهلي برشلونة النادي الأهلي الدوري الإسباني مباريات اليوم

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